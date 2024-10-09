"Uzlaşmak için ayağa kalkmadık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yeni yasama döneminin açılışında CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Özel açıklamasında şunları söyledi: "Bunun toplumda inanılmaz bir karşılığı var. Pişmanlığım yok. Biz anayasa yapmak için, uzlaşma için koalisyon yapmak için ayağa kalkmadık. CHP ayağa kalmadığında gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. Erdoğan'ın şahsına değil makama saygımızdan ayağa kalktık. Ben partimin irtifa kaybetmesini istemem. Biz kimsenin yaptığını ettiğini unutmuyoruz. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. "