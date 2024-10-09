Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Uzlaşmak için ayağa kalkmadık" | Son dakika haberleri

        "Uzlaşmak için ayağa kalkmadık"

        CHP lideri Özel, Meclis'in açılışında CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkında konuştu. Özel, "Biz anayasa yapmak için, uzlaşma için koalisyon yapmak için ayağa kalkmadık. Erdoğan'ın şahsına değil makama saygımızdan ayağa kalktık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uzlaşmak için ayağa kalkmadık"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yeni yasama döneminin açılışında CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkındaki sorulara yanıt verdi.

        Özel açıklamasında şunları söyledi: "Bunun toplumda inanılmaz bir karşılığı var. Pişmanlığım yok. Biz anayasa yapmak için, uzlaşma için koalisyon yapmak için ayağa kalkmadık. CHP ayağa kalmadığında gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. Erdoğan'ın şahsına değil makama saygımızdan ayağa kalktık. Ben partimin irtifa kaybetmesini istemem. Biz kimsenin yaptığını ettiğini unutmuyoruz. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm