Uzlaşmayla 319 milyon liralık ceza indirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Uzlaşmayla 319 milyon liralık ceza indirildi

Vergi tarhiyatı sonrası geçen yıl 36 bin 321 dosyada uzlaşmaya varılırken uygulama sonrasında yaklaşık 385,1 milyon liralık ceza tutarı 66,2 milyon liraya düştü. Böylece mükellefler uzlaşmayla yaklaşık 319 milyon liralık cezadan kurtuldu

Uzlaşmayla 319 milyon liralık ceza indirildi
AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de azaltıyor.

Türkiye genelinde geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 37 bin 940 dosya başvurusu yapılırken bunlardan 36 bin 321'inde uzlaşmaya varıldı.

Söz konusu dosyalar kapsamında 221 milyon 973 bin 195 lira vergi uzlaşma konusu oldu. Uzlaşma sonucu vergi tutarı 214 milyon 851 bin 945 lira olarak belirlendi.

Söz konusu vergilerin ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan 385 milyon 115 bin 68 liralık ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 66 milyon 239 bin 970 lira oldu. Böylelikle mükellefler uzlaşmayla yaklaşık 319 milyon liralık cezadan kurtuldu.

Aynı dönemde yaklaşık 117 milyon liralık uzlaşmaya konu olan özel usulsüzlük cezası da uzlaşma sonucu 21 milyon liraya indi. Usulsüzlük cezaları da uzlaşma sonucu 581 bin liradan 112 bin liraya düştü.

Öte yandan vergi kaçıran mükellefler Maliye ekiplerinin merceğine takıldı.

GİB'in 81 ilin vergi dairesi müdürlüklerince 2022'de toplam 2 bin 631 vergi inceleme raporu düzenlendi. Yıl içinde 1764 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen inceleme raporlarıyla 390 milyon 84 bin 748 lira matrah farkı, 132 milyon 919 bin 454 lira vergi farkı bulundu.

Bulunan matrah farkı üzerinden 95 milyon 517 bin 373 lira vergi tarhı gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucu söz konusu mükelleflere 503 bin 983 lira usulsüzlük, 17 milyon 993 bin 208 lira özel usulsüzlük, 107 milyon 441 bin 396 lira vergi ziyaı cezası kesildi.

Vergi ziyaı cezalarının 143,6 milyon lirasını katma değer vergisi, 8,5 milyon lirasını geçici vergi, 8,3 milyon lirasını kurumlar vergisi, 8 milyon lirasını gelir vergisi kalemleri oluşturdu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM ABD'ye 3 milyar dolarlık ihracat
Sanayi üretiminde deprem etkisiyle sert düşüş
İŞ-YAŞAM Sanayi üretiminde deprem etkisiyle sert düşüş
Dolar/TL, 19,27 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,27 seviyesinde
Çin'de enflasyon 1.5 yılın dibinde
İŞ-YAŞAM Çin'de enflasyon 1.5 yılın dibinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
İŞ-YAŞAM Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
BoJun yeni başkanından fiyat istikrarı açıklaması
İŞ-YAŞAM BoJ'un yeni başkanından fiyat istikrarı açıklaması
Sakıp Sabancı, kabri başında anıldı 
İŞ-YAŞAM Sakıp Sabancı, kabri başında anıldı 
Çinin gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3,2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı 
İŞ-YAŞAM Fransa'dan 3,2 milyar dolarlık gemi siparişi
Kamu işçisi yüzde 45 zam istiyor
İŞ-YAŞAM Kamu işçisi yüzde 45 zam istiyor
Dünyanın ilk insansız hava aracı SİHA gemisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor! Son dakika haberi
İŞ-YAŞAM TCG Anadolu teslim ediliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.