SURİYE’nin kuzeyi Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Barış Pınarı harekâtındaki çatışmalarda Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu. Hacı Bebek 44 yaşındaydı. Şehit haberi ailesine ulaştırıldı. Peki Hacı Bebek kimdir?

‘DÜĞÜNÜM VAR, ONURLUYUM’

Hacı Bebek’in şehadet haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Hacı Bebek’in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Cenaze akşam saatlerinde Kahramanmaraş’a getirildi. Hacı Bebek’in naaşı cenaze aracına konulurken eşi Gülseren Bebek, “Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz. Onurluyum, ben ağlamayacağım. Allah’ıma şükürler olsun” dedi.

HACI BEBEK KİMDİR?

Hacı Bebek 19 yıl önce TSK'ya katıldı. Hacı Bebek İstihkam Uzman Çavuş olarak görev yapmaktaydı. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

Hacı Bebek'in baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Hacı Bebek, Göksun'da toprağa verilecek...