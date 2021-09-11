DHA

Kaza, Kırıkhan-Hassa yolunun Haydarlar kavşağında meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan ve izinde olduğu belirtilen uzman çavuş Serkan Baş yönetimindeki 31 AAT 993 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet Yavşalak'ın kullandığı 31 ABF 821 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serkan Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 26 yaşındaki Serkan Baş'ın cansız bedeni, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmet Yavşalak ise gözaltına alındı.