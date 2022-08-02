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Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

Muğla'da 14 Mart'ta, bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi

Uzman çavuşla tartışan doktor ihraç edildi
Uzman çavuşla tartışan doktor ihraç edildi
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AA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.

AA'da yer alan habere göre, olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi. İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA İSMİ YER ALDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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