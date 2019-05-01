Uzman çavuştan rüşvet alan astsubay tutuklandı

Tekirdağ'daki bir askeri birlikte görevli uzman çavuş S.D., hakkında uyuşturucu bulundurma ve kullanmaktan soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, soruşturmayı yürüten komutanlıkta görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş O.Ç., "Seni para karşılığı bu işten kurtarabilirim" diyerek S.D.'den 10 bin TL rüşvet istedi. Bunun üzerine uzman çavuş S.D., durumu anlattığı komutanlarının bilgisi dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu.

DHA'nın haberine göre çalışma başlatan polis ekipleri, uzman çavuş S.D.'nin astsubay O.Ç.’ye vermek üzere olduğu 10 bin TL'nin seri numarasını alarak, her iki kişinin buluşmaları ile ilgili fiziki takibe başladı. Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda şahısların buluşma yeri olan 100'üncü Yıl Mahallesi Tahsin Şahinkaya Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan bir çay bahçesinde gerekli tertibatı alarak beklemeye başladı. Çay bahçesine S.D. ve O.Ç. birlikte gelip konuşmaya başladıktan sonra, uzman çavuş, çantasından seri numaraları alınmış paraları astsubay O.Ç.'ye verdi. O.Ç., paraları alıp çay bahçesinden ayrıldığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen astsubay O.Ç., tutuklandı.