Haberler Yemek Yapma Uzman diyetisyen öneriyor! Sindirim sistemini çalıştırarak yüksek kolesterolü dengeliyor! Üstelik hem lezzetli hem sağlıklı

Uzman diyetisyen öneriyor! Sindirim sistemini çalıştırarak yüksek kolesterolü dengeliyor! Üstelik hem lezzetli hem de sağlıklı Magnezyum ve potasyum oranları ile yüksek kolesterolü dengeleyen kabak zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar cilt ve göz sağlığına iyi gelir ve hasar gören hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlar. En sevilen sebzelerin başında gelen kabağın en lezzetli hali ise mücveridir. Üstelik sebze sevmeyen çocuklar ve bebeklerin de bayılarak yediği harika bir lezzettir. Ancak kızartarak yapmak çok sağlıklı gelmiyor diyorsanız üzülmeyin. Uzman diyetisyenlerin önerdiği fırında kabak mücver tarifi tam size göre! İşte hem sağlıklı hem doyurucu fırında kabak mücver tarifi… Habertürk Giriş: 14.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:57 facebook

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İçeriğinde yüksek oranda su bulunması, sindirim sisteminin daha verimli çalışması için kolaylık sağlamasına neden olan kabakta hem çözünebilen hem de çözünemeyen lifler vardır. Bu da tokluk hissinin uzamasına yardımcı olduğu gibi bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemine olumlu yönde destek sunar.

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Kabağı düzenli olarak tüketmek ayrıca ülser, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Kabak düşük karbonhidratlı ve yüksek lifli olduğu için özellikle tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri ve insülin düzeylerini önemli ölçüde düşürebilir. Yemeklerden sonra da kan şekerinin aşırı yükselmesini önler ve tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlar.