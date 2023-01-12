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Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Megakentte yaşayanlar İstanbul'da ilk kar heyecanını yaşamak için gün sayarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük İstanbul hava durumu raporunu yayımlandı. 8-13 Ocak günleri için 41 ile kar yağışı uyarısında bulunan MGM, birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgasının kendisini göstereceğini ifade eden Meteoroloji Uzmanı kar yağışının beklendiği tarihi işaret etti. İşte, İstanbul'a kar yağışında son durum...

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  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    Ocak ayının ortalarına yaklaşılırken gözler İstanbul'a kar yağacak tarihe çevrildi. Kış kuraklığının etkisinin hissedildiği son haftalarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 ile 13 Ocak günleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl Ocak ve Şubat aylarında yağan karın bu yıl İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu oldu. Megakentte yaşayanlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?" sorularını yanıt ararken Meteoroloji Uzmanı soğuk hava dalgası için 15 Ocak'ı işaret etti. İşte, İstanbul hava durumu raporu...
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    SOĞUK HAVA KÜTLESİ GELİYOR!

    Toroslar'da etkili olması beklenen kar yağışı ayın 12 ,13 ve 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kısmında yoğun hissedilecek.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN TURUNCU KOD!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Ocak hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

    üzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre 8 - 13 Ocak günleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. 
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    Kar yağışı beklenen iller şu şekilde;

    Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    UZMAN İSİM UYARDI: "SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

    Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. 
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınlandı.

     
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    MGM 5 günlük hava durumu raporuna bakıldığında 17 Ocak'a kadar İstanbul'da kar beklenmiyor.
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?
  • Uzman isim uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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