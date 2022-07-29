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Uzman öğretmen sınavı ne zaman ? 2022 MEB takvimi ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programlarının 18 Temmuz tarihi itibarıyla başlamasıyla gözler sınav tarihlerine çevrildi. Başvuruları 1-10 Haziran tarihleri arasında tamamlanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavları ne zaman, kimler başvuru yapabilir? sorusunun yanıtı...

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  • Uzman öğretmen sınavı ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman, eğitimler ne zaman başlıyor/bitiyor?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

    Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavları hangi tarihte, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...
  • Uzman öğretmen sınavı ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman, eğitimler ne zaman başlıyor/bitiyor?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

    Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

    UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Uzman öğretmen sınavı ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman, eğitimler ne zaman başlıyor/bitiyor?

    2022 SERTİFİKA TAKVİMİ

    Eğitimlerini başarıyla sonlandırarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. başöğretmen ya da uzman öğrertmen unvanı alan adaylar 15 Ocak 2023’te unvanlar için eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
  • Uzman öğretmen sınavı ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman, eğitimler ne zaman başlıyor/bitiyor?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

    MADDE 22- Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

    Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

    MADDE 23- Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.
  • Uzman öğretmen sınavı ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman, eğitimler ne zaman başlıyor/bitiyor?

    (3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

    MADDE 24- Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

    MADDE 25- Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

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