Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor! 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru 4 Ekim'e kadar sürecek. MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan başvuru için 530 TL ücret ödenecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavını kapsayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Uzman öğretmenlik başvuruları 25 Eylül ile 4 Ekim arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın “https://mebbis.meb.gov.tr” ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavını kapsayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak olan öğretmenler başvuruda bulunmak için 530 TL ödeme yapacak. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvuru ekranı...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek. Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK!
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.
2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.