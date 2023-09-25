Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 | MEB Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar olacak?

        Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor! 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru 4 Ekim'e kadar sürecek. MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan başvuru için 530 TL ücret ödenecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavını kapsayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Uzman öğretmenlik başvuruları 25 Eylül ile 4 Ekim arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın “https://mebbis.meb.gov.tr” ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavını kapsayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak olan öğretmenler başvuruda bulunmak için 530 TL ödeme yapacak. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvuru ekranı...

        2

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek. Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        3

        ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

        4

        ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK!

        Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

        5

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

        6

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Rus kadın vahşet kurbanı! Sevgilisi cam parçasıyla saldırdı
        Rus kadın vahşet kurbanı! Sevgilisi cam parçasıyla saldırdı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"