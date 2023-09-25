UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI | 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI | 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

1 Şurada Paylaş!









Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Uzman öğretmenlik başvuruları 25 Eylül ile 4 Ekim arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın “https://mebbis.meb.gov.tr” ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavını kapsayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak olan öğretmenler başvuruda bulunmak için 530 TL ödeme yapacak. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvuru ekranı...