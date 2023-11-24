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Uzman öğretmenlik sınav sonucu sorgulama.. . Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi, 19 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavının ardından sorgulanıyor. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek için başvurularını tamamlayan adayların gözü "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre uzman öğretmnelik sınav sonuçları 24 Kasım Cuma günü http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı linki...