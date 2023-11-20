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        Haberler Gündem UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI TARİHİ | 2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuç tarihi, sınavın ardından araştırılmaya başlandı. 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınava uzman öğretmenlik için 58 bin 965 aday, başöğretmenlik unvanı için ise 3 bin 921 aday başvuruda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuç tarihini açıkladı. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:37
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        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi olarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirildi. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek isteyen adaylar başvurularını tamamladı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI TAMAMLANDI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erdi.

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

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        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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