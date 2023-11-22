Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlendi.19 Kasım'da online olarak düzenlenen uzman öğretmenlik sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuç tarihini açıkladı. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 22:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MEB duyurusu ile uzman öğretmenlik sınav sonuç tarihi netlik kazandı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları hakkında bilgiler...

        2

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI TAMAMLANDI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erdi.

        3

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

        4

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        5

        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu