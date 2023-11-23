Haberler Gündem Uzman öğretmenlik sınav sonucu MEB sorgulama: 2023 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlendi.19 Kasım'da online olarak düzenlenen uzman öğretmenlik sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuç tarihini açıkladı. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı... Habertürk Giriş: 23.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:37 facebook

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Uzman öğretmenlik sınav sonucu sorgulama... MEB duyurusu ile uzman öğretmenlik sınav sonuç tarihi netlik kazandı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları hakkında bilgiler...