Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uzman öğretmenlik sınav sonucu MEB sorgulama ekranı: 2023 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlendi.19 Kasım'da online olarak düzenlenen uzman öğretmenlik sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuç tarihini açıkladı. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 19:12 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uzman öğretmenlik sınav sonucu sorgulama... MEB duyurusu ile uzman öğretmenlik sınav sonuç tarihi netlik kazandı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları hakkında bilgiler...

        2

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI TAMAMLANDI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapıldı. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erdi.

        3

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        MEB SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MEB ODSGM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var