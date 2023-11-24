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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenen sınavın ardından sorgulanıyor. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek için başvurularını tamamladı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre uzman öğretmnelik sınav sonuçları 24 Kasım Cuma günü belli oluyor. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı linki...