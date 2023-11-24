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        Haberler Gündem UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA | 2023 MEB ile uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklanıyor! İşte 2023 MEB sınav sonucu sorgulama ekranı

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınava uzman öğretmenlik için 58 bin 965 aday, başöğretmenlik unvanı için ise 3 bin 921 aday başvuruda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuç tarihi 24 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:59
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        Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenen sınavın ardından sorgulanıyor. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek için başvurularını tamamladı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre uzman öğretmnelik sınav sonuçları 24 Kasım Cuma günü belli oluyor. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı linki...

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI TAMAMLANDI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erdi.

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

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        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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