Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, uzman öğretmenlik sınavı giriş belgeleri 14 Kasım Pazartesi günü yayınlandı. 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek olan sınava, en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuruda bulundu. Sınava girecek adayların gündeminde "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?" soruları yer alıyor. İşte, 2022 Uzman öğretmenlik tarihi ve saati...