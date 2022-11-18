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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

Uzman öğretmenlik sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik), 81 ilde 1489 okulda tek oturumda gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala Uzman öğretmenlik sınavı saati araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Uzman öğretmenlik sınavı tarihi, saati ve soruları hakkında merak edilenler...

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  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, uzman öğretmenlik sınavı giriş belgeleri 14 Kasım Pazartesi günü yayınlandı. 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek olan sınava, en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuruda bulundu. Sınava girecek adayların gündeminde "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?" soruları yer alıyor. İşte, 2022 Uzman öğretmenlik tarihi ve saati...
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. 
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü, saat 10:00'da başlayacak ve 12:30'da sona erecek. 
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

    Saat 10.00'da başlayacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. Uzman öğretmenlik sınavı tek oturum olarak gerçekleştirilecek.
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

    Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

    Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

    Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

    Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

    Dijital Yetkinlik: 8 soru

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

    Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

    Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

    Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

    Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

    Dijital Yetkinlik: 6 soru

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

    Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

    Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

    Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

    Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
  • Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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