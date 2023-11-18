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        Haberler Gündem Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı online mı olacak?

        Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım devam ediyor. Uzman öğretmenlik sınavı online olarak düzenlenecek. Sınava az bir süre kalmasıyla "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak ve sınav nasıl yapılacak?" sorusu araştırması yoğunlaştı. İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na online giriş hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:24
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        1

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihi ve saati merak konusu oldu. Başvuruları 25 Eylül - 4 Ekim 2023 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan Uzman Öğretmenlik Sınavına kısa bir süre kaldı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı nasıl olacak? İşte güncel bilgiler...

        2

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

        3

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

        4

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

        Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacak.

        Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 135 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak.

        Aday sınava başladıktan sonra teknik nedenlerle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sınav yarıda kalırsa, sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecektir. Teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir.

        5

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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