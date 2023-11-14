Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için çalışmalarını tamamlayan adaylar, uzman öğretmenlik sınavı tarihini gündemine aldı. Uzman öğretmenlik sınavında adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınava katılım gösterecek adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte uzman öğretmenlik sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...