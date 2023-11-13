Uzman öğretmenlik sınavı online mı, sınav yerleri açıklandı mı? MEB 2023 uzman öğretmenlik sınav tarihi ve saati

Uzman öğretmenlik sınavı online mı, sınav yerleri açıklandı mı? MEB 2023 uzman öğretmenlik sınav tarihi ve saati

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, online mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgelerinin bugün yayınlanması bekleniyordu. Sınava girecek öğretmenler merak içerisinde uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detayları merak ediyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE MI?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, yani uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da online olarak yapılacak.