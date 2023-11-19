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        Haberler Gündem Uzman Öğretmenlik Sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? MEB duyurdu: Uzman Öğretmenlik Sınavı başlangıç ve bitiş saati

        Uzman Öğretmenlik Sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? MEB duyurdu!

        Uzman Öğretmenlik Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün yapılacak sınava girecek öğretmenler merak içerisinde "Uzman Öğretmenlik Sınavı saat kaçta başlayacak" ve "Uzman Öğretmenlik Sınavı kaç dakika sürecek?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen Uzman Öğretmenlik Sınavı başlangıç ve bitiş saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:59
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        Uzman Öğretmenlik Sınavı saat kaçta bitecek? Bugün saat 10.00'da başlayan sınava giren öğretmenler tarafından araştırılan sorunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte sınava girecek öğretmenler tarafından araştırılan 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı bitiş saati...

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. Türkiye saati ile 10.00'da başlayan ve 3 saat sürecek sınav saat 13.00'te sona erecek.

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

        Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacak.

        Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 135 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak.

        Aday sınava başladıktan sonra teknik nedenlerle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sınav yarıda kalırsa, sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecektir. Teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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