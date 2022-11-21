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MEB, Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu!

Uzman öğretmenlik sonuçları tarihi, Uzman Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavının 19 Kasım Cumartesi günü tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen sınava katılım sağlayanların gözü "Uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin katıldığı sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. İşte, 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...
  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONA ERDİ!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu Kılavuza göre Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulandı. 
  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.
  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    70 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

    Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    Uzman öğretmenlik sınav soruları ve cevap anahtarının 19 Kasım Cumartesi günü MEB tarafından yayınlandı. 

    Başöğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız 

    Uzman Öğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin tıklayınız
  • Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

    Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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