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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı bir kez daha gündem olmuş durumda. Yurt genelindeki binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren konuya ilişkin, başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağına dair MEB Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. İşte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

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  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek binlerce öğretmen; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için sürecin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Başvuruları 30 Mayıs ile 9 Haziran arasında alınacak sınav, 19 Kasım'da uygulanacak.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

    NTV'de 'Özel Röportaj' programına katılan Bakan Özer, uzman ve başöğretmenlik için belirlenen kıdem sürelerinin kısalmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için takvimin belli olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

    "18 Mayıs'ta süreç başlıyor. 30 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında başvurular alınacak. 17 Temmuz ve 8 Eylül arasında eğitimler başlayacak. Uzman öğretmenlikte bilindiği üzere en az 180 saatlik, başöğretmenlikte 240 saatlik eğitim olacak. Sınav 19 Kasım'da sınav yapılacak. Sonuçlar da geçen yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Şu an uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli olan adaylarımızın sayısı 91 bin 601. Öğretmenlerimizin 10 bin 60'ı yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf sayılacak. Başöğretmenliğe başvuru potansiyeli olanların sayısıysa 6 bin 986. Burada da 11 tane doktorasını yapan öğretmenimiz olduğu için sınavdan muaf olacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 100 bin öğretmenimiz tekrar bu süreçlere tabii olacaklar.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

    5 YILIN SONUNDA UZMAN ÖĞRETMENLİK

    Daha önce de bu süreçte gelen talepler vardı. Birincisi uzman öğretmenlik için 10 yıllık kıdem aranıyordu. Bunun düşürülerek 5 yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Öğretmenler artık 10 yıl bekleyerek değil 5 yılın sonunda uzman öğretmenlik sürecine girebilecek. İkinci olarak kıdem yılı 20 ve üzeri olan, uzman öğretmen olmuş öğretmenlerin baş öğretmen olmak için bekledikleri 10 yıllık süreyi kaldıracağız. Yani uzman öğretmen olanlar baş öğretmenlik için 10 yıl beklemeyecek. Bu kanuni değişiklikle ilgili hazırlıklarımız zaten tamamlanmıştı. Yeni meclis oluşunca hemen meclise göndereceğiz.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

    GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARINA ONAY

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 30 bine yakın geçici işçi görev alıyor. Bu görevlilerimiz daha önceden 10 ay çalışıp temmuz, ağustos aylarında işten çıkarılıp eylül ayında yeniden başlıyorlardı. Onlarla ilgili de bir düzenleme yapıldı. 11 ay 29 gün yani tamamen 1 yıl çalışabilmeleriyle ilgili yetki bakanlıklara bırakıldı. O işçilerin tamamına 11 ay 29 gün çalışmalarıyla ilgili onay vereceğim. Yükseköğretim kurumlarında da bu kapsamda olan geçici işçiler var. Onların da 11 ay 29 gün çalışabilmeleri için MEB onayına ihtiyaçları var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde onların da onayını vereceğiz.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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