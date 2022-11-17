Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için artık geri sayım başladı. Yurdumuzun dört bir yanında sınavda ter dökecek binlerce öğretmen adayı için tüm ayrıntılarını derledik. İşte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının günü, saati ve sınav giriş yeri ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

ABONE OL
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek binlerce öğretmen için; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

    UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

     
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

     
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

    SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

     
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav yeri sorgulama sayfası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.