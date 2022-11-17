Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek binlerce öğretmen için; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...