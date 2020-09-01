Uzman rehber ve psikolojik danışmandan YKS'yi kazanamayanlara tavsiyeler

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Aypay, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenciler için YKS'nin iyi bir hayat kurma yolunda "hayallere açılan bir pencere" anlamı taşıdığını belirterek çeşitli etkenlerden dolayı sonuçlar karşısında yaşanan hayal kırıklığının stres ve travma etkisi oluşturabildiğini kaydetti.

İnsanların stres ve travma karşısında genel olarak üç tür tepki verme eğiliminde olduğunu aktaran Aypay, "Bu tepkiler problem odaklı ya da duygu odaklı olabilmektedir. Problem odaklı tepkiler ya problemden kaçma ya da problemi kabul edip bu problemi çözmek için neler yapabileceğine odaklanma biçiminde olabilmektedir. Duygu odaklı tepki vermede ise kişi, problemin kendisinde oluşturduğu olumsuz duygulara saplanıp kalabilmekte ya da bu duyguları yok sayabilmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Aşırı yemek yiyerek stresi çözemezsiniz"

Aypay, YKS'de hayal kırıklığı yaşayacağı sonuçlar alan gençlerin travma yaşayabilme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Çocuklar yaşadıkları üzüntü ve hayal kırıklığının etkisini azaltmak için aşırı yemek yeme, sigara ve alkol kullanımını artırma, aşırı alışveriş yapma gibi yollara başvurabilirler. Fakat aşırı yemek yiyerek stresi çözemezsiniz. Duygusal olarak içe kapanı, sınav hakkında düşünme ve konuşmaktan tamamen kaçabilirler. Sınav karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı ve üzüntüyü tümüyle görmezden gelip sanki bu sınav onlar için hiç önemli değilmiş gibi tepkiler verebilirler. Ya da aşırı öfke patlamaları ve kızgınlık yaşayabilir, bu öfke ve kızgınlığı çevrelerindeki ilişkilerine yansıtabilirler. Ancak bu tür tepkilerin hiçbiri onların sorunlarını gerçekte çözmediği gibi yeni sorunlar yaşamalarına neden olur. YKS'de elde edilen sonucun dünyanın sonu olmadığını bilmemiz gerekiyor."

Öğrencilerin hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini vurgulayan Aypay, "Hayallerimizin bizim istediğimiz zamanda, istediğimiz şekilde gerçekleşmemesi, onların hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Hayatta her zaman farklı amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalışırken bazen bizimle ilgili, bazen de bizim dışımızdaki nedenlerden dolayı engellerle karşılaşabiliriz. Esas olan bu engellere yenik düşmemektir. Hayat uzun bir yolculuktur. Büyük amaçlarımız için bir yıl beklemek ya da bir yıl daha emek harcamak asla bir kayıp değildir." değerlendirmesinde bulundu.