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Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı!

Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav tarihleri gündeme geldi. Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları için adaylar, MEBBİS ve e-devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı...

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  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    Uzman ve başöğretmenlik sınavı kesin başvuru sonuçları erişime açıldı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken, sınavda kaç soru çıkacağı ve soruların hangi alanlardan geleceği merak konusu oldu. Peki 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte Uzman ve başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları yayımlandı.

    Öğretmenler, MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. 

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

    Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

    UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    BAKAN ÖZER'DEN ÖRNEK KİTAPÇIK MÜJDESİ 

    Bakan Mahmut Özer'den uzmanlık sınavlarına dair açıklama geldi. Açıklamada, ''Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah” ifadeleri yer aldı. 

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? 

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

     
  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

    Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.
  • Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINDA HANGİ ALANDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

    Aşağıdaki tablolarda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları yer almaktadır.

     

    Konu Başlığı Soru Sayısı

     

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15

     

    Ölçme ve Değerlendirme 12

     

    Özel Eğitim ve Rehberlik 15

     

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10

     

    Eğitimde Kapsayıcılık 12

     

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10

     

    Sosyal Etkileşim ve İletişim 10

     

    Dijital Yetkinlik 8

     

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8

     

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