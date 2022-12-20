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Uzman ve başöğretmenlik sertifikası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifikası ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman ve başöğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Uzman ve başöğretmenlik sınavları 81 ilde 1489 okulda uygulandı. Sınav sonuçlarına göre sertifika almaya hak kazanan öğretmenler, sertifikaların nereden ve nasıl alınacağına yönelik incelemelerini sürdürdü. İşte Uzman ve başöğretmenlik sertifikası sorgulama ekranı...

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  • Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?

    19 Kasım tarihinde uygulanan Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarına göre sertifika almaya hak kazanan öğretmenler, sertifikaların ne zaman verileceğine yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "Uzman ve başöğretmenlik sertifası nereden, nasıl alınır, ne zaman verilecek? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?

    SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

    Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

     
  • Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden ulaşılabiliyor.

     
  • Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Uzman öğretmen maaş farkı hesaplaması yapılırken en yüksek Devlet memuru aylığı 152. madde de yer alan oran uygulanmaktadır. Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa uzman öğretmen tazminatı 507,07 TL olarak uygulanmaktadır.

     
  • Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?

    Meslekte 10 yılını doldurmuş ve uzman öğretmenlik sınavına katılarak başarılı olmuş öğretmenler derece atlayacak. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11.819 TL maaş alırken, uzman öğretmen unvanına sahip olan öğretmenler ise 13.161 TL maaş almaya başlayacak.
  • Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?

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