19 Kasım tarihinde uygulanan Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarına göre sertifika almaya hak kazanan öğretmenler, sertifikaların ne zaman verileceğine yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "Uzman ve başöğretmenlik sertifası nereden, nasıl alınır, ne zaman verilecek? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...