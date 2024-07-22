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        Haberler Gündem Çevre Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden en küçük kıvılcımda ormanlarımız yanıyor? | Son dakika haberleri

        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden en küçük kıvılcımda ormanlarımız yanıyor?

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle İzmir ve Ege'de ormanların, minik bir kıvılcımla kül olmasının nedenini açıkladı. Prof. Dr. Yaşar, bölgenin özellikle bu yıl az yağış aldığını belirterek, "Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:09
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        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
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        İzmir ve çevresinde haziran ayında başlayıp, temmuz ayında artan yangınlar, kentin birçok noktasında orman, maki ve tarım arazilerinin yok olmasına neden oluyor. Yağışların az olması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kuruyan toprak, en küçük kıvılcımda alevlere teslim oluyor.

        "BUCA VE BERGAMA'DA HER GÜN YANGIN OLUYOR"

        DHA'da yer alan habere göre TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Hemen hemen her gün Buca'dan Bergama'ya kadar her yer yanıyor. Bunun ana nedeni, İzmir'in haziran ayında Türkiye'de en az yağış alan il olması. İzmir'e haziran ayında 0.4 milimetre yağmur yağdı, hiç yağmadı.

        "AYDIN'DA DA BENZER SORUN VAR"

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar.
        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar.

        Mayısta da yağış almadık. Aydın da mayısta en düşük yağışı aldı. Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.

        "GEÇEN YIL SICAKLIK REKORU KIRILDI BU YILKİ KADAR YANGIN OLMADI"

        İzmir'de geçen sene temmuzda 43.2 derece ile hava sıcaklığı rekoru, 32.7 ile deniz suyu sıcaklığı rekoru kırıldığı ancak bu yılki kadar yangınların çıkmadığını dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de rekorlar kırıldı ama böyle yangın olmadı. Çünkü mayıs 0.7 ve haziran 0.4 derece serin ve yağışlı geçti.

        "ÇOK CİDDİ ALAN KAYBETTİK"

        Geçen sene ortalamanın 2 katı yağmur yağdı. Temmuz çok sıcaktı, rekorlar kırıldı ama orman yangınları bu kadar etkili değildi. Bu sene mayıs ve hazirandaki aşırı kuraklığın bedelini, insanların hatası nedeniyle çok acı ödüyoruz. Çok ciddi alan kaybettik" diye konuştu.

        "YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSANLAR TARAFINDAN ÇIKIYOR"

        "Yangınların nedeni, insanlar; bunun doğayla ilgisi yok" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yangınların yüzde 90'ı insanlar tarafından çıkıyor. Anız yakma, mangal yapma yüzünden çıkıyor. Yangınların ana nedeni, biziz. Bu kadar çok hızlı artmasının nedeni ise çok aşırı sıcak nedeniyle toprağın çok kurak olması. Çıra gibi; bir yerden tutuştuğu zaman önünü alamıyorsunuz. Temmuz ayı, en rüzgarlı aydır. Yangınları temmuz ayındaki aşırı rüzgarlar da arttırıyor" diye konuştu.

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