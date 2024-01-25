Uzmanı açıkladı: Kızılcık meyvesinin tüketimi vücut yağ oranını azaltıyor

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Metabolik disfonksiyon ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD), dünyada her 4 kişiden birinde görülürken, Türkiye´de ise oldukça yüksek bir oranla her 2 kişiden birinde görüldüğünü ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, yağlı karaciğer hastalığının herhangi bir tedavisi olmadığını belirterek "Tek tedavi yöntemi diyet ve fiziksel aktivitede artış sağlanarak yaşam şeklinin değiştirilmesidir. Yüksek miktarda antioksidan kapasitesine sahip olan kızılcık meyvesiyle yaptığımız 8 haftalık çalışma sonucunda, kızılcık meyvesi tüketiminin vücut ağırlığını, vücut yağ oranını ve bel çevresindeki yağlanmayı azalttığını gördük" diye konuştu.