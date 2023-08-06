Haberler Sağlık Uzmanı açıkladı: Ruh sağlığınız hafızanızı nasıl etkileyebilir?

Uzmanı açıkladı: Ruh sağlığınız hafızanızı nasıl etkileyebilir? Akıl sağlığı işinize, ilişkilerinize, ruh halinize ve fiziksel bedeninize ciddi zarar verebilir. Bu, zihinsel sağlığı hayatınızda bir öncelik haline getirmek için yeterli değilse, zihinsel sağlığın hafızanızı da etkileyebileceğini bilmek sizi şaşırtabilir. Tipik olarak hafıza sorunları, bunama veya kafa travması gibi bozukluklarla bağlantılıdır veya multipl skleroz, alkol kötüye kullanımı veya vitamin eksiklikleri gibi diğer durumların yan etkileri veya semptomları olabilir. Habertürk Giriş: 06.08.2023 - 18:12 Güncelleme: 06.08.2023 - 18:12 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yine de depresyon gibi bazı zihinsel sağlık durumları, beynimizin nasıl çalıştığını da etkiler ve bu da konsantre olma yeteneğimizi etkileyebilir. UTHealth Houston'da psikolog olan Dr. Jennifer Bahrman, Health Digest ile yaptığı özel bir röportajda akıl sağlığı ve hafıza arasındaki bağlantı konusundaki uzmanlığını anlatıyor. Kederin duygusal enerjimizi de çaldığını ve bilgiyi işleme şeklimizi etkileyebileceğini söylüyor.

2 Şurada Paylaş!







Bir sınavdan önce kaygınızın beyninizi nasıl boş bıraktığını hatırlıyor musunuz? Bunun nedeni, kaygının bilgiyi zihninizde tutma yeteneğinizi etkilemesidir. Bahrman, "Çalışma belleği, endişe ve endişeden güçlü bir şekilde etkilenir ve bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında önemli bir engel olabilir. Unutkanlığa, dikkatsizliğe ve kişinin hayatındaki taleplerle başa çıkmakta zorlanmasına yol açabilir." dedi.