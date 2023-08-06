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        Haberler Sağlık Uzmanı açıkladı: Ruh sağlığınız hafızanızı nasıl etkileyebilir?

        Uzmanı açıkladı: Ruh sağlığınız hafızanızı nasıl etkileyebilir?

        Akıl sağlığı işinize, ilişkilerinize, ruh halinize ve fiziksel bedeninize ciddi zarar verebilir. Bu, zihinsel sağlığı hayatınızda bir öncelik haline getirmek için yeterli değilse, zihinsel sağlığın hafızanızı da etkileyebileceğini bilmek sizi şaşırtabilir. Tipik olarak hafıza sorunları, bunama veya kafa travması gibi bozukluklarla bağlantılıdır veya multipl skleroz, alkol kötüye kullanımı veya vitamin eksiklikleri gibi diğer durumların yan etkileri veya semptomları olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 18:12
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        Yine de depresyon gibi bazı zihinsel sağlık durumları, beynimizin nasıl çalıştığını da etkiler ve bu da konsantre olma yeteneğimizi etkileyebilir. UTHealth Houston'da psikolog olan Dr. Jennifer Bahrman, Health Digest ile yaptığı özel bir röportajda akıl sağlığı ve hafıza arasındaki bağlantı konusundaki uzmanlığını anlatıyor. Kederin duygusal enerjimizi de çaldığını ve bilgiyi işleme şeklimizi etkileyebileceğini söylüyor.

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        Bir sınavdan önce kaygınızın beyninizi nasıl boş bıraktığını hatırlıyor musunuz? Bunun nedeni, kaygının bilgiyi zihninizde tutma yeteneğinizi etkilemesidir. Bahrman, "Çalışma belleği, endişe ve endişeden güçlü bir şekilde etkilenir ve bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında önemli bir engel olabilir. Unutkanlığa, dikkatsizliğe ve kişinin hayatındaki taleplerle başa çıkmakta zorlanmasına yol açabilir." dedi.

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        HAFIZAYI YÖNETMEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN STRESİ YÖNETİN

        Stres, tükenmişlik veya uyku yoksunluğu kısa süreli hafıza ve öğrenme sorunlarına neden olsa bile bunun gibi uzun süreli stres etkenleri demans riskini artırabilir. Bahrman, "Akut veya kronik, belirli duygularla veya yaşam stresiyle başa çıkmak için gereken enerji, keskin hissetme yoluna girebilir. Benzer şekilde, aşırı stres zihnimizi aşırı yükleyebilir, bu da dikkat dağınıklığına ve bilişsel donukluğa neden olabilir. Doğal olarak, dikkat etmediğiniz bir şeyi hatırlamak çok zordur." dedi.

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        Strese bağlı unutkanlık yaşasak bile bunun uzun süreli hafızamızı etkilemesinin pek olası olmadığını ekliyor.

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        Bahrman, hafızanızla ilgili bazı sorunlar fark ederseniz, bunun nedeninin hipotiroidizm, alkol kullanım bozukluğu veya vitamin eksiklikleri gibi bazı biyolojik sorunlar olup olmadığını bulmanızı önerir. Akıl sağlığınızın hafıza sorunlarınıza katkıda bulunup bulunmadığını araştırmak da önemlidir. "Bu ister depresyon, kaygı, keder veya stres için psikolojik veya psikiyatrik müdahale ister bu endişeleri daha iyi yönetmek için kişinin davranış tekniklerindeki değişiklik olsun, duygusal strese/sıkıntıya ve hafıza sorunlarına neyin sebep olduğunu ele almak zorunludur."

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        Stresi yönetmenin, uykuyu iyileştirmenin, sağlıklı beslenmenin ve dışarıda vakit geçirmenin de ruh sağlığınızı ve yaşam kalitenizi iyileştirebileceğini ekliyor.

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        BİR RUH SAĞLIĞI UZMANINDAN NE ZAMAN YARDIM ALINMALI?

        Bahrman, bazen hafıza sorunlarımızın günlük aktivitelerimizi tamamlama yeteneğimizi engellediğini söylüyor. Özellikle hafıza sorunları yaşa bağlı hafıza kaybından daha ciddi görünüyorsa, bir akıl sağlığı uzmanına görünmenizi önerir. Umutsuzluk, iştahta veya uykuda değişiklikler veya daha önce size zevk veren faaliyetlere karşı ilgi kaybı yaşarsanız, bunlar depresyon belirtileri olabilir.

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        Anksiyete genellikle sinirlilik, korku hissi, gevşemede zorluk veya en kötüsünden korkma belirtileri gösterir. Bir akıl sağlığı uzmanı, depresyon ve anksiyeteyi tedavi ederken aynı zamanda hafıza kaybını da ele alabilir.

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        Bahrman, "Terapiden herkes yararlanabilir, bu nedenle hafıza sorunlarının kaynağı stres, tükenmişlik veya uyku sorunlarıyla ilgili olsa bile, bir akıl sağlığı uzmanı bu temel kaygıları gidermek ve hastaların daha kaliteli bir deneyim yaşamasına yardımcı olmak için bakım sağlamak için iyi donanımlıdır." dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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