Haberler Yaşam Uzmanı önerdi! Buzdolabınızda uygulayacağınız bu tüyo gıda atıklarını azaltabilir!

Uzmanı önerdi! Buzdolabınızda uygulayacağınız bu tüyo yiyecek atıklarını azaltabilir! Buzdolabı, evimizin vazgeçilmez parçalarından biri ancak doğru düzenlenmediği takdirde yiyeceklerin bozulmasına ve israfa neden olabilir. Peki, buzdolabını nasıl düzenlemeli ve israfı nasıl önlemeliyiz? İşte uzmanından gıda israfını önleyecek tüyo... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:53 facebook

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Buzdolabı düzeni, hem yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmak hem de gıda israfını önlemek açısından büyük bir öneme sahiptir. Buzdolabınızı düzenlemek için bazı basit adımlar ve ipuçları var. Yiyecekleri doğru sıcaklıklarda ve yerlerde saklamak, hem gıdaların bozulmasını engeller hem de israfı minimize eder. İşte davranış bilimci tarafından önerilen tüyo...

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PÜF NOKTA: GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK Buzdolabınızı tasarımcılarının tasarladığı şekilde düzenlerseniz, meyve ve sebzelerinizi çekmecelere koyar ve en çabuk bozulan eşyalarınızı sıcaklığın en soğuk olduğu alt rafın arka kısmına yerleştirirsiniz. Ancak bu teknik, çabuk bozulan yiyecekleri unutmanıza neden olur. Uzman isim bu konuda yapılması gerekenin en çabuk bozulan yiyeceklerin göz önünde bulundurulması olduğunu söylüyor.