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        Haberler Yaşam Uzmanı önerdi! Buzdolabınızda uygulayacağınız bu tüyo gıda atıklarını azaltabilir!

        Uzmanı önerdi! Buzdolabınızda uygulayacağınız bu tüyo yiyecek atıklarını azaltabilir!

        Buzdolabı, evimizin vazgeçilmez parçalarından biri ancak doğru düzenlenmediği takdirde yiyeceklerin bozulmasına ve israfa neden olabilir. Peki, buzdolabını nasıl düzenlemeli ve israfı nasıl önlemeliyiz? İşte uzmanından gıda israfını önleyecek tüyo...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:53
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        Buzdolabı düzeni, hem yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmak hem de gıda israfını önlemek açısından büyük bir öneme sahiptir. Buzdolabınızı düzenlemek için bazı basit adımlar ve ipuçları var. Yiyecekleri doğru sıcaklıklarda ve yerlerde saklamak, hem gıdaların bozulmasını engeller hem de israfı minimize eder. İşte davranış bilimci tarafından önerilen tüyo...

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        PÜF NOKTA: GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK

        Buzdolabınızı tasarımcılarının tasarladığı şekilde düzenlerseniz, meyve ve sebzelerinizi çekmecelere koyar ve en çabuk bozulan eşyalarınızı sıcaklığın en soğuk olduğu alt rafın arka kısmına yerleştirirsiniz. Ancak bu teknik, çabuk bozulan yiyecekleri unutmanıza neden olur. Uzman isim bu konuda yapılması gerekenin en çabuk bozulan yiyeceklerin göz önünde bulundurulması olduğunu söylüyor.

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        British Columbia Üniversitesi'nden davranış bilimci Jiaying Zhao konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Buzdolabı insan davranışları dikkate alınarak tasarlanmadı. İnsan zihni kapasite açısından sınırlıdır ve sınırlamalardan biri de 'gözden uzak, akıl dışı'dır. Yani bir şeyi görmezsem unutacağım ve bu da gıda israfına yol açacaktır.”

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        Zhao, standart buzdolabı düzenleme sistemini tersine çevirmeyi öneriyor: Kolay bozulan yiyeceklerinizi yanlarda bulunan gözünüzün önündeki kapılara koyun ve ketçap, mayonez ve hardal şişeleri gibi en dayanıklı yiyeceklerinizi çekmecelere saklayın. Bu şekilde kolay bozulan yiyecekler her zaman gözünüzün önünde olacak ve bozulmadan yakalayabileceksiniz.

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        GIDALARI BUZDOLABINDA NASIL SAKLAYABİLİRİZ?

        Bazı gıdalar hastalıklara sebebiyet veren bakterileri bünyesinde barındırıyor olabilir. Bakterilerin, mikropların düşük sıcaklıklarda gelişimleri daha yavaş olduğu için çiğ et, balık ve kümes hayvanı et ürünleri, genellikle buzdolabının en soğuk yeri olan alt rafta ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Mikropların yayılmasını önlemek amacıyla mutlaka pişmiş ve çiğ yiyecekler de birbirinden ayrı tutulmalıdır. Gıdalar saklanırken mutlaka paketlenmeli ya da kapaklı kaplar içerisinde muhafaza edilmelidir. Buzdolabı mutlaka sık aralıklarla temizlenmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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