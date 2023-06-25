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Uzmanından bayram uyarısı: Etin bir hafızası var, dinlendirmemiz gerek

Kurban Bayramı’nda et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Hanife Kara, “Etin aslında bir hafızası var. Bunu sürekli söylüyoruz. O yüzden eti birazcık dinlendirmemiz gerekiyor; ayrıca haftada maksimum üç gün et yiyelim” ifadelerini kullandı

Uzmanından bayram uyarısı: Etin bir hafızası var, dinlendirmemiz gerek
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İHA

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte çok fazla et tüketiminin yaşatabileceği sağlık problemlerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da uzmanlar bayram öncesi vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Özellikle sindirimi zor olan etin nasıl tüketilmesi, yanında ne yenilmesi ve nelere dikkat edilmesi konusunda önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Hanife Kara, “Yemekte sadece et yemeyelim sebze ile bunu dengeleyelim” diye konuştu.

PİŞİRME YÖNTEMİNE DİKKAT!

Kırmızı et tüketiminde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisinin de pişirme yöntemi olduğunu vurgulayan Diyetisyen Kara, “Bazen çok fazla ısıl işleme maruz bıraktığımız için kanserojen madde içerebiliyor. Dolayısıyla en sağlıklı yöntem ızgara şeklinde ya da haşlama şeklinde tüketmek etlerimizi. Mutlaka sindirimini kolaylaştırmak ve doğru emilim için yanında bol sebzeyle beraber tüketmemiz gerekiyor.

Üst üste her gün et tüketimini de önermiyoruz. Vücudumuza çok rahatsızlık vermemesi açısından fazla protein alımı da birazcık tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla burada günlük yüz, yüz elli gram kadar protein alımı yeterli olduğu için porsiyon kontrolüne çok dikkat etmemiz gerekecek. Süt ürünleriyle beraber tüketmemeleri gerek. Çünkü o da demirle kalsiyum emiliminde biraz problem çıkardığı için mutlaka et tüketiyorsak sebzeyle beraber tüketiminin daha doğru olacağını söyleyebilirim. Yemeklerle beraber, özellikle et yemekleri yaptığımızda sıvı alımını çok önermiyorum ki et sindirimini güçleştirmesin. Daha sağlıklı olması için sırf et yemeyelim ve eti sebzeyle kombin yapmamız çok daha doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

"ETİ DİNLENDİRMEMİZ GEREK"

Etin hafızası olduğunu dile getiren Kara, “Bunu sürekli söylüyoruz. O yüzden eti birazcık dinlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten daha sağlıklı bir şekilde vücudumuza faydası olması için. Bu eti biraz dinlendikten sonra işleme bırakırsak, birazcık daha vücudumuz için sağlıklı hale gelebilir. Direkt yememiz hem sindirim açısından hem de böbrekler açısından sağlıklı olmayabiliyor” dedi.

“PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDELİM"

Üst üste üç gün, dört gün et tüketimini önermeyen Kara, “Bazılarında hatta iki öğün bile tüketen oluyor. Aynı gün içerisinde, eğer ki çok fazla et tüketimi varsa, orada da haftada iki gün ya da üç gününü sınırlandırabilirler. Burada porsiyon kontrolüne çok dikkat edeceğiz. Yüz gram ila iki yüz gram arasında kişinin kilosuna göre değişebilir. Ama bir hafta içerisinde maksimum üç gün olarak sınırlandırabilirler” diye konuştu.

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