Uzmanından dermatoloji hastalarına

AA

AA muhabirine Kovid-19'un dermatolojik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Karaoğlu, cilt hastalıklarına, özellikle de sedef, behçet gibi rahatsızlıklara toplumda çok sık rastlandığını söyledi.

Kovid-19'un tüm branşlar gibi dermatolojiyi de ilgilendiren yönleri olduğunu anlatan Karaoğlu, Türk Dermatoloji Derneğinin çalışma gruplarının, hastaları sık sık koronavirüsle ilgili web sayfasından bilgilendirdiğini dile getirdi.

Karaoğlu, Kovid-19 hastalarında dermatolojik deri lezyonlarına rastlandığına dikkati çekerek, "Hastalarda kızarıklık, kurdeşen, kabartı, su çiçeği benzeri lezyonlar görüyoruz. Bunlar yüzde 5 ila 20, çok az değil. Ancak hiçbir hastada deri lezyonu görüp 'Bu Kovid-19 olabilir.' diyemeyiz." şeklinde konuştu.

"Büllü hastalıklar" denilen hastalıkları, sedef, behçet gibi rahatsızlıkları bulunanların, bağışıklık sistemini baskılayan kortizon ya da biyolojik ajan gibi ilaçlar kullandıklarından risk grubunda olduğunu belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları kullandıkları için hastalarımız enfeksiyon açısından tabii ki risk grubundalar. Hastalar 'Acaba ilaçlarımı bıraksam mı çünkü risk grubundayım.' diye düşünüyor. Hayır, bu hastalar ilaçlarını bırakmamalı. Bu ilaçları kullanan hastaların Kovid-19'a daha sık yakalandığına dair ya da Kovid-19 enfeksiyonunu daha kötü geçirdiklerine dair şu ana kadar elde edilmiş bilimsel veri yok. Bu hastalar baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için risk grubundalar. Maske kullanımına ve mesafeye daha dikkat edecekler. Ateş, öksürük, nefes darlığı, aşırı halsizlik gibi Kovid-19 belirtileri olursa hemen doktora başvurmalılar. Dermatolojik ilaçlar doktorun kontrolüyle kesilmeli. Hiçbir hastamız 'Ben risk grubuyum.' diye biyolojik ajan ilacını kendi başına bırakmamalı. Var olan hastalığında bir artış olacak, bu da daha kötü sonuçlara yol açacak."