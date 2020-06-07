Uzmanından

AA

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Bülent Polat, herkeste zaman zaman göğüs etrafında veya sırtta batıcı, yanıcı ağrılar olabildiğini, bu ağrıların tek başlarına asla bir hastalığa işaret etmeyeceğini belirterek, bu ağrılar nedeniyle Kovid-19'dan veya kalp krizinden endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün önce enfeksiyon yaptığını, 7-8 günlük enfeksiyon safhasından sonra bütün vücut organlarını etkilediğini anlattı.

Bu enfeksiyona maruz kalanların önemli bir kısmının hastalığı ayakta atlattığını, ağır geçiren ve hastaneye yatmak zorunda kalanların da bulunduğunu aktaran Polat, koronavirüsün en çok görülen belirtilerinin kuru öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş olduğunu hatırlattı.

Polat, bunların yanı sıra vücutta yaygın kas ağrılarının da görüldüğünü, omuzlarda, eklemlerde ve kaslarda ağrıların çıktığını, vücutta ciddi halsizlik oluşturan bu ağrıların zaman zaman kalp ağrılarına da benzeyebildiğini söyledi.

Kalp ağrısının her zaman vücutta ve göğüste yaygın, baskı tarzında olduğunu belirten Polat, şu bilgileri verdi:

"Kalp ağrısının sınırlarını insan net bir şekilde belirleyemez. Kovid-19'da oluşan kas ağrıları daha çok batıcıdır. Sanki bıçak saplanır gibi belirli noktalarda oluşur. Şiddetli de oluşabilir fakat bunlar kalp ağrısından çok farklıdır. Normalde kalp ağrıları yürüme, spor veya iş yapma gibi efor sarf edildiği sırada olur. Göğse yaygın bir şekilde gelip baskın tarzda olur. Ancak Kovid-19 belirtisi olan ağrılar yatarken, öksürürken, gülerken ya da yürürken oluşan şiddetli, batıcı ağrılardır."

Polat, insanların, bu anlamdaki ağrılarının yanı sıra diğer Kovid-19 belirtileri varsa hemen hastaneye başvurması gerektiğini vurguladı.

- "Kovid-19 ile kalp hastalığı çok sıklıkla bir arada görülebiliyor"

Op. Dr. Bülent Polat, koronavirüsün kalp kaslarını iltihaplandırabildiğini belirterek, "Kalp kasları, iltihaplanıp kalbin pompa yapmasını engelleyebiliyor. Bu ciddi bir kalp yetersizliğine yol açıyor. Bundan dolayı insanlar hayatlarını kaybediyor zaten yoğun bakımda. Kovid-19'dan ölümlerin en önemli sebebi budur." diye konuştu.

Koronavirüsün ve onunla savaşan hücrelerin kalbi besleyen koroner damarların içindeki hücreleri olumsuz etkileyebildiğini dile getiren Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, damarların tıkanmasına yol açıyor. Bu da kalp krizine yol açabiliyor. Yani bir Kovid-19 hastası, yoğun bakımda ya kasların bozulmasıyla kalp yetersizliği ya da damarın tıkanmasıyla kalp krizi sonucu hayatını kaybedebiliyor. Dolayısıyla Kovid-19 hastalığı ile kalp hastalığı çok sıklıkla bir görülebiliyor."

Polat, hastalar yoğun bakıma alınırken kalbe yönelik birtakım testler yaptıklarını, kalbin içine, kaslarının nasıl çalıştığına, hücrelerin ne kadarının harap olduğuna baktıklarını anlattı.

- "Kas ağrıları tek başına hiçbir hastalığa işaret etmez"

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Polat, herkeste farklı zamanlarda göğüs etrafında veya sırtta batıcı, yanıcı ağrılar olabildiğini, bu gibi kas ağrılarına çok sık rastlanıldığını söyledi.

Bu ağrıların tek başlarına asla hiçbir hastalığa işaret etmeyeceğini vurgulayan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar asla tek başlarına hiçbir hastalığa işaret etmezler. Bunlar var diye insanların endişelenmesine kesinlikle gerek yok. Bu bir Kovid-19 hastalığı veya kalp hastalığı değildir. Sadece ağrıya bakarak asla endişelenmemeli. Bunlar sık rastlanılan şeyler... Ancak şiddetli ağrıların yanı sıra ateş yüksekliği, ileri derece halsizlik, nefes alıp vermede zorluk ve kuru öksürük gibi sıkıntılar ortaya çıkarsa o zaman Kovid-19 endişesiyle hastaneye başvurulmalı. Ancak bu belirtiler yoksa ve sadece birtakım batıcı ağrılar, hareket ederken ortaya çıkan ağrılar asla Kovid-19'a veya kalp hastalığına işaret etmez."