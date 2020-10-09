Uzmanından kas ağrıları için ozon terapisi önerisi

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Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Ozon terapi, dolaşım bozuklukları, cilt yaraları, bağırsak iltihabı, enfeksiyon ve virüs kaynaklı hastalıklar, kas ağrıları, iltihaplı ya da dejeneratif eklem ve omurga rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Özcan, ozon terapisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını dile getirdi.

Ozon terapinin, dolaşım bozuklukları, cilt yaraları, bağırsak iltihabı, enfeksiyon ve virüs kaynaklı hastalıklar, kas ağrıları, iltihaplı ya da dejeneratif eklem ve omurga rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağladığını aktaran Özcan, "Özellikle kadınlarda görülen ve yaygın kas eklem ağrıları ile seyreden fibromiyaljide (kas romatizmasında) ağrı ve yorgunluk şikayetini azaltmada etkili bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır." açıklamasında bulundu.

- "Ağrı kesici ve iltihap azaltıcı etkisi var"

Eklem içi uygulamalarda ozon gazının sık kullanıldığını belirten Özcan, "Ozon yangıyı azaltır, kıkırdak doku kaybının azaltılması ve kıkırdak yapımını artırıcı yönde kimyasalların salınımını artırır. Ayrıca ozon gazının dokularımızda oksijen yoğunluğunu artırıcı, bağışıklık sistemi üzerinde düzenleyici, ağrı-kesici ve iltihabı azaltıcı etkileri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ozon terapinin nasıl yapıldığına değinen Özcan, "Ozon vücuda toplardamarlar, rektal, kas-içi, eklem-içi, disk-içi ve torbalama gibi çok çeşitli yöntemlerle uygulanabiliyor. Sistemik uygulamada en sık kullanılan yöntem olan major otohemoterapide hastadan alınan 50-100 ml kan, ozon-oksijen karışımı ile karıştırılır ve toplar-damar yoluyla tekrar hastaya transfer edilir." bilgisini paylaştı.

- "Dirençli ağrı şikayetlerinde ozon terapi tek başına yeterli olmayabilir"



Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, fibromiyalji (kas romatizması) gibi dirençli ağrı şikayeti olan hastalarda tedavide ozon terapinin tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, "Fibromiyalji tanısıyla takip edilen hastalarda sadece ağrı şikayetine odaklanmak tedavi ve iyilik halinin devamlılığı açısından eksik bir yaklaşım olacaktır. Hastaların psikolojik durumları, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları mutlaka değerlendirilmeli ve gereklilik halinde ilgili uzmanlardan destek alınmalı." tavsiyelerinde bulundu.



- "Fibromiyaljide hasta uyumu gerekiyor"



Vücuda olumlu etki bırakan egzersizin mutlaka tedavinin bir parçası olması gerektiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Dayanıklılığı artırmaya yönelik olarak aerobik egzersizler, kuvvetlendirme, germe, postür egzersizleri ve gevşeme tekniklerinin eklenmesi tedavinin kalıcılığını ve hastaların yaşam kalitesini artırır. Yine uygun hastalarda medikal tedavi, fizik tedavi ajanları ve diğer tamamlayıcı tıp uygulamalarından da yararlanılabilir. Diğer tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi fibromiyalji hastalığı da ayrıntılı bir hekim değerlendirmesi, tedavi takibi ve hasta uyumu gerektiriyor."