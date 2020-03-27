Uzmanından

AA

Prof. Dr. Öğünç, AA muhabirine, mevsim geçişlerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra birtakım farklı virüslerin de hastalıklara neden olduğunu söyledi.

Son dönemde artan Kovid-19 tehdidi nedeniyle bebeklerin bakımıyla ilgilenen kişilerin vücut hijyenine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Öğünç, aile fertleri ellerini yıkama ve vücut hijyenine yeterince dikkat etmediklerinde taşıyıcı konumda olan bebeklerin hemen hastalandığını dile getirdi.

Hayatın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, şarj cihazları, bilgisayar klavyelerini antiseptik solüsyon ile silmek gerektiğini ifade eden Öğünç, temizliğin 60 ila 80 derece alkol içeren kolonyalarla yapılması uyarısında bulundu.

Öğünç, virüsün öksürme ve hapşırmayla yayıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer bireylerle mesafe kurallarına uymadığımızda havaya karışan küçük damlacıklar burnumuza, boğazımıza ve solunum yollarımıza yerleşiyor. Ancak hemen hastalık oluşturmuyor. Ne zamanki soğuk havaya çıkıyor, soğuk havayla temas ediyor, soğuk su içiyor, yani soğuğa maruz kalıyoruz, işte o zaman üst solunum yollarımızdaki ısı düşüyor ve virüsün üremesi kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu dönemde evimizde kalıp, insanlarla aramıza en az 2 metrelik güvenli mesafeyi koyarak, başta koronavirüs olmak üzere diğer virüslerden korunabiliriz."

Ateş, halsizlik, kuru öksürük, iştahsızlık, adalede ağrı, nefes darlığı veya balgam çıkarma söz konusu ise sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesini öneren Öğünç, insanların böylesi kritik dönemde her durumda hastaneye gitme alışkanlığından belli bir süre uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlarca yapılan uyarılara uyulmasının önemine dikkati çeken Öğünç, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerinin eksiksiz uygulanması uyarısında bulundu.