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        Haberler Sağlık Uzmanından okul enfeksiyonları uyarısı!

        Uzmanından okul enfeksiyonları uyarısı!

        Okul gibi kalabalık ortamlarda genellikle virüs ve bakterilerin sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının, mantar enfeksiyonlarının ve saç biti rahatsızlıklarının saptanabildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Çelik Kuzaytepe, "Enfeksiyonlar her yaşta görülmekle beraber, bağışıklık sistemi gelişme evresinde olan kreş, ana sınıfı ve ilköğretimde olan çocuklarımızda daha sık karşımıza çıkıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:38
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        Uzmanından okul enfeksiyonları uyarısı!
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        Okulların açılmasına kısa bir süre kalması sebebiyle ailelere çocuk sağlığı konusunda uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Çelik Kuzaytepe, "Okul çağındaki çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli, uygun miktarda, sağlıklı beslenme öneriyoruz. Hastalıkların belirtileri arasında en sık görülenler; ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, gözlerde kızarıklık, ishal, kusma, cilt döküntüleri. Viral hastalıklarda genelde destek tedavisi verirken beta olarak bilinen A grubu beta hemolitik, streptekok gibi bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanabiliyoruz. Kontrollü olarak ayaktan takip ve tedavi edebildiğimiz gibi bazı hastalarımızı yakın takip ve tedavi amaçlı hastanemizde yatırarak tedavi öneriyoruz. Saç biti saptadığımızda tedavi amaçlı şampuan önerebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUKLAR HİJYENİ EVDE ÖĞRENMELİ"

        Çocukların enfeksiyondan korunabilmesi için hijyen kurallarının çocuğa ailede öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Kuzaytepe, "Çocuklarımıza burun sildikten sonra, tuvalete gidince, yemeklerden önce ve sonra, oyun oynadıktan sonra yani sık sık el yıkamayı hatırlatmalıyız. Hasta çocuklarımızı okula göndermemeliyiz ve eksik aşılarını tamamlamalıyız. Çocuklarımıza tek kat kalın kıyafet yerine sıcak ve soğuk ortamlarda bulunduklarını göz önüne alarak kat kat giydirmek daha doğru olur. Yani sıcak olan sınıf içerisinde daha ince giyinip, soğuk olan teneffüse çıktığında üzerine bir kat daha almasını kolaylaştıracak kıyafetler tercih edilmeli" diye konuştu.

        “ANA SINIFI VE İLKÖĞRETİMDE OLAN ÇOCUKLARDA DAHA SIK KARŞIMIZA ÇIKIYOR”

        Enfeksiyonların yaş grubu daha küçük çocuklarda da görülebileceğini hatırlatan Kuzaytepe, "Enfeksiyonlar her yaşta görülmekte beraber bağışıklık sistemi gelişme evresinde olan kreş, ana sınıfı ve ilköğretimde olan çocuklarımızda daha sık karşımıza çıkıyor" dedi.

        “BAZI VİTAMİNLERİN FAZLASI VÜCUDUMUZA ZARAR VEREBİLİR”

        Çocuklara hekim gözetiminde olmadan verilen vitaminlerin zararına değinen Kuzaytepe, "Vitamin destek ilaçlarını muayene ve tetkik sonuçlarına göre kullanmak çocuklarımıza yarar sağlar, aksi halde zarar bile verebiliriz. Bazı vitaminlerin fazlası vücudumuza zarar verebilir. Etkinliği, etkinlik miktarı, yan etkilerini henüz bilmediğimiz takviye gıdalarını doktorunuza sormadan kullanmak uygun değil" değerlendirmesinde bulundu.

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