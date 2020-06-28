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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahizer Yaldız, yaptığı açıklamada, yaz aylarında sıcak, nem ve terin etkisiyle maske kullanımına bağlı cilt probleminin daha fazla ortaya çıkabileceğini söyledi.

Maskenin temas ettiği yerlerde egzama hastalığının çıkabileceğini, kızarıklık, kabuklanma, kuruluk olabileceğini, ayrıca terlemenin de eşlik etmesiyle kulak arkasında tahriş ve çatlakların oluşabileceğini, sivilceye eğilimin artabileceğini ifade eden Yaldız, bunların küçük önlemlerle engellenebileceğini anlattı.

"MASKE NEMLENDİĞİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yaldız, maskeliyken aşırı sıcak ortamlarda bulunulmaması, gün içerisinde maskenin nemlendiği an muhakkak değiştirilmesi ve aynı maskeyle gün boyu dolaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu: "Eğer hastada maskeye bağlı temas egzaması varsa bu kişiler pamuklu kumaşlardan diktikleri maskeleri giyip üzerine cerrahi maskeleri takabilirler. Bu da cerrahi maskenin deriye temasını engelleyerek şikayetlerin rahatlamasını, geçmesini sağlayabilir. Eve geldiğimiz zaman maskeyi çıkardıktan sonra cildinize uygun bir temizleyiciyle yüzünüzü yıkamanız, yine yıkama sonrası cilt tipine uygun bir nemlendiriciyle yüz cildini nemlendirme yapmamız gerekiyor. Ciltte ton rengindeki değişiklikleri önlemek amacıyla dışarı çıkarken muhakkak maske dışında kalan alanlara güneş koruyucu sürmemiz gerekiyor."

Koronavirüs sürecinde alkol bazlı dezenfektanlar kullanıldığını anlatan Yaldız, bu maddelerin yüz kısmında kullanılmasını önermediklerini kaydetti.

Yaldız, dezenfektanların aşırı kullanılmasının deride irritasyonlara neden olabileceğini, bunun da el egzamasını arttırabileceğini dile getirerek, "Yüze dezenfektan kullanmayı önermiyoruz ve eller için de her dezenfektan kullandıktan sonra sık sık muhakkak yağ bazlı nemlendiricilerle derimizi nemlendirmeyi öneriyoruz" dedi.

Uzun süre maske takmak durumunda kalanlara önerilerde bulunan Yaldız, "Temas eden basınç yerlerine özellikle kulak arkası ve diğer kısımlara gazlı bezler konulabilir, teması azaltmak için. Bunun dışında lastikli maskeler değil de ipli, bağlanabilir maskeler kullanmanın da kulak arkasındaki tahrişi önlemede faydası olur." şeklinde konuştu.

"MASKE OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Yaldız, koronavirüsten korunma açısından günlük hayatta maskenin olmazsa olmaz olduğuna dikkati çekerek, "Maske kullanımı bazı cilt problemlerine neden olabiliyor ama bunları belirli önlemler alarak ortadan kaldırabiliriz, en aza indirebiliriz. 'Bunlar oluyor diye maske takmayalım' diye bir şeyi önermiyoruz, kesinlikle maske takılacak. En önemlisi nemli maskeyle dolaşmamak, çok sıcak ortamlarda bulunmamaya çalışmak, eve geldiğimizde cildimizi temizlemek ve nemlendirmek, birçok maskeye bağlı cilt problemlerini önlemede bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.