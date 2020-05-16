Uzmanından yeniden spora başlayacaklara uyarı

AA

Akşahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının insanları alışık olmadıkları bir hayatın içine sürüklediğini söyledi.

Hastalıkla mücadele sürecinde alınan zorunlu önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının sosyal hayatta ve iş hayatında temel değişikliklere neden olduğunu hatırlatan Akşahin, "Bu anlamda, yaşadığımız süreç hepimizi daha az hareketli bir hayata yöneltti diyebiliriz. Durağanlık, hayatın her alanında olduğu gibi spor yapmak isteyenler için de etkin. Hareketin kısıtlı olduğu şu zaman diliminde insanlar spor ve egzersizlerden de uzaklar. Evde yapılabilecek egzersizler de zaten kısıtlı." diye konuştu.

Akşahin, salgın döneminde evde pilates, germe ve düşük ağırlıklı egzersizlerin yapılabileceğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletildiğini, yaşlıların ve çocukların belli aralıklarla sokağa çıkmasına izin verildiğini ve havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda spor yapmak isteyenlerin arttığını anımsatan Akşahin, tekrar spor yapmak isteyenlere bazı uyarılarda bulundu.

Spor yaralanmalarının uygun önlemler alındığında önemli oranda önlenebilir olduğuna dikkati çeken Akşahin, "Spor öncesi yapılması gereken ısınma ve germe egzersizleri, kas kuvvetinin sağlanmasına yönelik egzersizler, uygun beslenme ve sıvı desteğinin sağlanması, doğru antrenman tekniği, spor sırasında uygun ekipman kullanılması, düzenli yaşam tarzı spor yaralanmalarının önlenmesinde biz hekimlerin üzerinde durduğu faktörlerdir." ifadelerini kullandı.

- "Yüzme tercih edilebilir"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Akşahin, açık havada yeniden spora başlamak isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikli olarak bilmemiz gereken, bu süreçte spor yapamamışsak spor performansımıza bıraktığımız yerden devam etmememiz gerektiğidir. Birden yoğun bir spor ve egzersiz temposuna girilmemelidir. Örneğin kilo almışsak uygun diyet ve kardiyovasküler egzersizlerle ideal kilomuza ulaşmaya çalışmalıyız. Tempolu yürüyüş, koşu gibi egzersizlerle kardiyovasküler performansınızı tekrar artırıp vücudunuzu aktif olarak yapabileceğiniz başka sporlara da hazırlayabilirsiniz. Yüzme de yine tercih edilebilecek bir başka seçenektir. Sporsuz kaldığımız dönemlerde kaslarımızın ve tendonlarımızın esnekliğini kaybettiğini bilmeli, ani sıçrayıcı hareket gerektiren yarışmacı sporlara geçmeden önce mutlaka bir süre ısınma-germe egzersizleriyle vücudumuzun esnekliğini tekrar kazanmasını sağlamalıyız."

- "Kaslarımızın kuvvetini arttıracak egzersizlere odaklanmalıyız"

Akşahin, ağırlık sporu yapanların daha hafif ağırlıklarla başlamaları önerisinde bulanarak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, spora yeniden başladığımız bu dönemde, spor yaralanmaları açısından önleyici olan, kaslarımızın kuvvetini arttıracak egzersizlere odaklanmalıyız. Özellikle ağırlık sporu yapan kişilerin, spora ara vermeden önceki dönemdeki ağırlık miktarlarından başlamaması, düşük ağırlıklarla, gerekirse daha sık tekrar yaparak adaptasyon dönemi geçirmeleri önerilir."

Akşahin, koronavirüsle mücadele sürecinin ne zaman sona ereceğinin belirsizliğini koruduğuna vurgu yaparak, sürenin uzaması halinde evlerde yapılacak basit egzersizlerle vücut esnekliğini ve kas gücününü korumanın yararı olduğunu dile getirdi.