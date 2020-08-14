Uzmanlar, BAE'nin İsrail'in

AA

BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin anlaşma karşılığında İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını durdurduğunu açıklasa da, anlaşma metninde İsrail'in söz konusu bölgelerdeki ilhak planına son vermediği, sadece askıya aldığı bildiriliyor.

Siyasi analist Adnan Ebu Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin attığı adımı "özrü kabahatinden büyük" şeklinde yorumladı.

BAE'nin söz konusu maddeyi "İsrail ile olan gizli duruşundaki çıplaklığını örtmek için bir yaprak" olarak kullanmaya çalıştığını ifade eden Ebu Amir, "BAE'nin söylemleri tatmin edici değil. BAE, İsrail ile normalleşme adımına kadar ilhak planına temelde hiç karşı çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Ebu Amir, "İlhakın ertelenmesi kararı tamamen ABD ve İsrail'in iç meseleleri nedeniyle aldıkları bir karar. Ne BAE'nin ne de başka bir Arap ülkesinin bu konuda herhangi bir rolü oldu." diye konuştu.

- BAE İsrail'in stratejik ortağı olmak istiyor

Ebu Amir, BAE-İsrail normalleşme sürecinin yeni olmadığını, güvenlik, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda 20 yıldan fazladır devam eden ikili ilişkiler ve işbirliğinin ürünü olduğunu söyledi.

"BAE bugün söz konusu gizli ilişkileri masaya koydu. Bu adımla İsrail'in stratejik ortağı olmak ve Beyaz Saray'daki konumunu güçlendirmek istiyor." diyen Ebu Amir, anlaşmayı ihanet ve 'yeni bir İsrail'in başlangıcı' olarak gören Filistinlilere BAE'nin vurduğu ölümcül bir bıçak darbesi olarak nitelendirdi.

- "Safça ve değeri olmayan bir propaganda"

Siyaset bilimi uzmanı Abdussettar Kasım, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için atıldığını savunmasını "safça ve değeri olmayan bir propaganda" şeklinde değerlendirdi.

Kasım, "Bu gibi gerekçeler bazı toplumlar nezdinde geçerli olabilir ancak Filistin halkı bunlara prim vermiyor." dedi.

"İki devletli çözüm nerede? Bu çözümün ortaya çıkaracağı Filistin devleti nerede?" diyen Kasım, İsrail'in bir Filistin devleti kurulması için yer bırakmadığını vurguladı.

Kasım, Mısır, Ürdün ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında İsrail ile yıllar önce imzalanan anlaşmaların istikrar yerine Filistin halkına acı ve üzüntü getirdiğini, İsrail'in anlaşmalardan sonra Filistin halkına karşı ihlallerin daha da arttığını söyledi.

- BAE, Netanyahu ve Trump'a hizmet ediyor

BAE'nin iç sıkıntılarla boğuşan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "askeri" haline geldiğini söyleyen Kasım, Mısır ve Ürdün'ün de İsrail ile daha önce anlaştığını hatırlatarak BAE'nin söz konusu anlaşma ile herhangi bir kazanç elde edemeyeceğinin altını çizdi.

Kasım, İsrail'in, Arap ülkeleri ile normalleşme adımlarından tek taraflı faydalandığını ve bu ülkeleri yeni ticaret pazarı olarak kullanarak ekonomisini güçlendirdiğini vurguladı.

Filistin Yönetimi ise BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.

Hamas, Fetih, İslami Cihad hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de anlaşmaya tepkilerini ortaya koymuştu.

- Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.