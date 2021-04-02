Uzmanlar Pakistan ile Hindistan arasında barışın Keşmir meselesinde düğümlendiğini belirtiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Uzmanlar Pakistan ile Hindistan arasında barışın Keşmir meselesinde düğümlendiğini belirtiyor

Uzmanlar, son dönemde Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan olumlu gelişmelerin önemli olduğunu, bununla birlikte iki ülke arasındaki barışın Keşmir meselesinde düğümlendiğini belirtiyor.

Uzmanlar Pakistan ile Hindistan arasında barışın Keşmir meselesinde düğümlendiğini belirtiyor
AA

Şubat ayında Hindistan ile Pakistan arasında imzalanan Keşmir sınırındaki ateşkese "mutlak riayet edilmesi" konusundaki anlaşma ile başlayan iki rakip ülke arasındaki olumlu adımlar, akıllara İslamabad ile Yeni Delhi arasında bir barışın mümkün olup olmayacağı sorusunu getirdi. Keşmir'de varılan anlaşmanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın karşılıklı mektuplaşmaları iki ülke arasında buzların erimeye başladığına dair yorumlara yol açtı.

31 Mart'ta Pakistan, yaklaşık 2 senenin ardından Hindistan'dan şeker, pamuk ve iplik ithalatına onay vermiş, dün ise bu kararın Cammu Keşmir'in özel statüsüne ilişkin karar iptal edilene kadar ertelendiği açıklanmıştı. Pakistan'ın Hindistan ile ticareti erteleme kararı, ülkedeki muhalefet partilerinin Hindistan ile yaşanan gelişmelere karşı seslerini yükseltmesinin ardından gelmişti.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Keşmirlilerin katili Narendra Modi" ile yazışmaların sebepsiz olmadığını belirterek Başbakan Han'a ülkenin politikasındaki değişikliğin sebebini millete anlatması çağrısında bulunmuştu. Eski İçişleri Bakanı ve muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Genel Sekreteri Ahsan İkbal de Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki Cammu Keşmir kararını tersine çevirmeden Pakistan'ın bu ülke ile ticaret başlatmasını sorgulamıştı. İkbal, hükümetin bu adımının arkasındaki sebepleri öğrenmek istediklerini belirtmişti.

- "Hindistan Keşmir'i konuşmaya hazır değil"

Yaşanan gelişmelerin ardından Pakistanlı uzmanlar, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerin önemli olduğunu ancak muhtemel bir barışın Keşmir meselesinde düğümleneceğini belirtiyor.

Emekli Korgeneral Amcad Şoayb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki son gelişmeleri "iyi yönde ilerleme" olarak değerlendirerek "Pakistan, Keşmir meselesini mutlak surette ele almak istiyor. Hindistan ise bunu konuşmaya hazır değil." dedi.

Şoayb, Cammu Keşmir'de demografik bir değişiklik yapıldığını anımsatarak Hindistan’ın çeşitli yerlerinden çok sayıda Hindu nüfusun Keşmir'in nüfusuna geçirildiğini belirtti. Bölgeye getirilen Hindu nüfusun orada yaşamadığını ancak oy kullanma hakkına sahip olacağını dile getiren Şoayb, bunları göz önünde bulundurarak iki ülke arasında yaşanan son gelişmelerden çok fazla ümitvar olmadığını ifade etti.

- Gerilimin düşmesinin 3 sebebi

Şoayb, Hindistan'ın Pakistan ile gerilimi düşürmeye iten 3 sebep olduğunu vurgulayarak bunlardan ilkinin Yeni Delhi'nin Pekin ile yaşadığı sınır sorunu olduğunu söyledi. Hindistan'ın Çin ile sınır sorununda ciddi zorluk çektiği değerlendirmesinde bulunan Şoayb, Hindistan’daki entelektüeller ve düşünce kuruluşlarının iki cephede savaşmaya gerek kalınmaması için Yeni Delhi'ye İslamabad ile gerilimi yatıştırmalarını tavsiye ettiklerini ifade etti.

Şoayb, bir diğer sebebin ise Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinde Hindistan'ın varlığına muhalefet etmesi olduğunu dile getirerek ABD'nin Hindistan'ı bu sürece dahil etmek istediğini, Pakistan'ın ise buna karşı durduğunu söyledi.

Hindistan'ın Pakistan'dan Afganistan'daki süreçte Yeni Delhi'nin varlığına karşı durmamasını istediğini vurgulayan Şoayb, gerilimi düşürmede bunun bir etken olduğuna dikkati çekti.

- "Keşmir halkının iradesi reddedilmemeli"

Şoayb, Hindistan'da çiftçi protestolarının ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkeyi ekonomik olarak etkilediğine işaret ederek Hindistan'ın Pakistan'a karşı duruşunu yumuşatmasında bunlarında etkili olduğunu ve İslamabad'ın da bu fırsatı yakalamaya çalıştığını ifade etti.

İslamabad yönetiminin Hindistan ile ilgili Pakistan’da terörü finanse ettiğine dair bir dosya hazırladığını ve bunu çeşitli uluslararası kuruluşlara teslim ettiğini hatırlatan Şoayb, "Hindistan bunu değerlendiriyor olmalı. İnsanların Hindistan’ın terörü finanse eden bir devlet olduğunu öğrenmek üzere. Bu sebeple bunu da etkisiz hale getirmek isterler." diye konuştu.

Şoayb, Hindistan Başbakanı Modi'nin gönderdiği mektuptaki ifadeler dolayısıyla bu sürecin barışa gideceği konusunda karamsar olduğunu kaydederek "Keşmir ile ilgili ise Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını görmezden gelirseniz tüm mesele biter. Keşmir halkının iradesi asla reddedilmemeli." dedi.

- "Plebisiti manipüle etmek için Keşmir'de değişiklik yapılıyor"

İslamabad Çatışma Çözüm Enstitüsü (IICR) Kurucusu Sabah Aslam, Yeni Delhi'nin Cammu Keşmir'in statüsünü 5 Ağustos 2019’dan önceki durumuna geri çevirmesi gerektiğine işaret ederek Hindistan bu kararını yeniden gözden geçirmediği sürece iki ülke arasında bir barışın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Aslam, Hindistan'da RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) bölgesel barış ve iş birliğini boğduğu değerlendirmesinde bulunarak Hindistan yönetiminin "teolojik köktencilikten" ve "azınlıklara yönelik insanlık dışı" davranışlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Hindistan'ın uzun süreli bir barış istiyorsa olgun bir devlet rolü oynaması gerektiği aktaran Aslam, gelecek günlerde iki ülke arasındaki gerilimi daha da düşürmek için birden fazla cephede ikili toplantıların yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Aslam, Keşmir'deki demografik yapının değiştirildiğini vurgulayarak "Hindistan plebisit sonuçlarını manipüle etmek için Cammu Keşmir'deki demografik yapıyı değiştiriyor." dedi.

- "Yeni Delhi, Afganistan'daki payını güvence altına almak istiyor"

İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (ISSI) uzmanlarından Asadullah Han, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan olumlu gelişmelere rağmen bir barış sürecinin başlamasının beklenemeyeceğini anlatarak bununla birlikte bu küçük adımların ilişkilerdeki boşlukları da ortadan kaldıracağını söyledi. Han, Hindistan'ın Afganistan’daki çıkarları nedeniyle buradan çıkmak istemediğini ve bu sebeple Pakistan’a küçük bir normalleşme penceresi açtığını dile getirerek Yeni Delhi'nin Afganistan’daki payını güvence altına almak istediğini ifade etti.

- "Keşmir'de somut gelişme fazla iyimser"

İslamabad Politika Araştırması Enstitüsü (IPRI) analistlerinden Kaşun Liza da Pakistan’da jeopolitikadan jeoekonomiye doğru bir paradigma kayması olduğuna işaret ederek "Bu, sivil-asker liderliğinde geleneksel güvenlik anlayışından ekonomik güvenlik ve insan güvenliği anlayışına bir geçişi simgeliyor." dedi.

Liza, bölgesel ekonomik bağlantıdan faydalanmak için bölgesel barış ve istikrar gerektiğine dikkati çekerek "Bu stratejik paradigma değişikliği ileriye dönük diyaloğa doğru ilerlemenin nedenlerinden biridir." diye konuştu.

Keşmir üzerinde bir diyaloğun dahi büyük bir umut olduğunu belirten Liza, "Bir diyalog başlasa bile Keşmir’de somut bir gelişme beklemek fazla iyimser olur." ifadelerini kullandı.

Liza, iki ülke arasında daha öncede çeşitli diyaloglar kurulduğunu ve Keşmir, terörizm ve Siaçen gibi meselelerin çözülmeden kaldığını anımsatarak 5 Ağustos 2019'dan sonra Keşmir çatışmasının dinamiklerinin değiştiğini ve Hindistan'ın bu kararını geri çevirmemede kararlı göründüğünü söyledi.

- Modi ve Han karşılıklı mektuplaşmıştı

Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan Başbakanı Han’a 23 Mart’ta gönderdiği mektubunda şunları kaydetmişti:

"Komşu ülke olarak Hindistan, Pakistan halkıyla samimi ilişkiler arzuluyor. Bunun için terörden ve düşmanlıktan arındırılmış bir güven ortamı şart. Ekselansları, insanlık için bu zor zamanda, size ve Pakistan halkına Kovid-19 salgınının zorluklarıyla başa çıkmanız konusunda en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ekselansları, lütfen bunları en yüksek saygımın ifadeleri olarak kabul edin."

Dün, Pakistan Başbakanı Han, Hindistan Başbakanı Modi’ye gönderdiği mektupta, "Güney Asya’da kalıcı bir barış ve istikrarın, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ve özellikle Keşmir meselesinin çözümüne bağlı olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Han, Pakistan halkının aralarında Hindistan’ın da bulunduğu tüm komşularıyla barışçıl ve iş birlikçi ilişkiler arzuladığını belirtmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı. Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD'de itfaiye aracının dehşet saçtı! O anlar kameralara yansıdı - Haberler
DÜNYAABD'de itfaiye aracı dehşet saçtı!
TERK EDİYOLAR! Son dakika: Rus diplomatlar kıtlık sebebiyle Kuzey Kore’yi terk ediyor! - Haberler
DÜNYARus diplomatlar Kuzey Kore'yi terk ediyor!
SON DAKİKA: Tayvan'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Haberler
DÜNYATayvan'da tren kazası: 36 ölü!
George Floyd davası... SON DAKİKA: İlk müdahaleyi yapan görevli konuştu
DÜNYAFloyd davasında ürküten ifadeler!
SON DAKİKA: Hindistan'da maske takmayanlara “ördek yürüyüşü” cezası! - Haberler
DÜNYAMaske takmayanlara "ördek yürüyüşü" cezası!
SON DAKİKA: Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi - Haberler
DÜNYAMeksika'da bir ayda 3 bine yakın cinayet!
Japonya Kovid-19 vakalarının arttığı 3 bölgede sert tedbirler alacak
DÜNYAJaponya'dan vakaların arttığı 3 bölgede sert önlemler
Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu
DÜNYAABD'de mart ayında silah alımı için rekor başvuru
ABD, Batı Şeria'nın "İsrail'in işgali altında" olduğunu yeniden teyit etti
DÜNYAABD, Batı Şeria'daki İsrail işgalini yeniden teyit ...
Arap ülkelerinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
DÜNYAArap ülkelerinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı