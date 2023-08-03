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        Haberler Sağlık Sağlıklı Beslenme Uzmanlar tarafından kilonuzu korumanızı sağlayacak 7 önemli tüyo!

        Diyet yaptıktan sonra kilonuzu korumanıza yardımcı olacak 7 önemli ipucu!

        Uzun uğraşlar sonrası verilen kiloların geri alınmaması da kilo vermek kadar önemli. Diyetten sonra tekrar kilo almanın önüne geçebilmek için uzmanlar dikkat edilmesi gereken 7 önemli nokta olduğunu belirtiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 09:30
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        1. DÜZENLİ KAHVALTI YAPIN VE LİFLİ BESİNLER TÜKETİN

        Düzenli kahvatlı etmenin sağlıklı beslenmeye dair karşıt görüşlü çalışmaları olsa da kilolarını uzun süre koruyan bireylerin yüzde 97'si her gün kahvaltı yaptığı ortaya kondu.

        Başka bir çalışmada her gün bol miktarda, sebze, kepekli ekmek, esmer pirinç ve yulaf gibi yüksek lif içeren gıdaların tüketilmesi verilen kiloların geri alınmasını önlüyor. Bol lif içeren gıdaları tüketmek, uzun süre tokluk sağladığı için daha az yemek yemenize neden oluyor.

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        2. DÜZENLİ OLARAK TARTILMAK

        Vücut ağırlığınızı hafta içerisinde 1 veya 2 kilo arasında değişebilir. Düzenli olarak tartılarak, en yüksek ve en düşük ortalama ağırlığınızı oluşturarak ideal kilonuzu sabitlemeye çalışabilirsiniz. Kilonuzu takip ederek alışkanlıklarınıza dair değişiklik yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz.

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        3. AKTİF OLMAYA ÇALIŞIN

        Kilo kaybını devam ettiren kişileri inceleyen bir çalışmada, fiziksel aktivitenin kiloyu korumada en iyi ve önemli sonucu verdiği tespit edildi. Fiziksel egzersizler gün içerisinde yediğimiz kalorilerin bir kısmını telafi edebildiği için verilen kiloların geri alınmasını da engelliyor.

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        4. ALIŞKANLIKLAR EDİNİN

        Yeni alışkanlıklar edinmek kilo kaybının sürdürülmesine yardımcı olur. Araştırmalara göre motivasyonu korumak verilen kiloları korumak kadar önemli. Örneğin canınız sıkkın olduğunda bile kilo vermenize yardımcı olan uygulamaları alışkanlık haline getirmek faydalı olabilir.

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        5. BAŞARILARINIZLA KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

        Verilen kilolar zaman içerisinde dalgalanabilir. Tartıda görünen sayı ne olursa olsun hedefinize ulaştığınız için kendinizi takdir etmeyi unutmayın.

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        6. KAÇAMAKLARI HESABA KATIN

        Kilo verirken olduğu gibi kilonuzu korurken de kaçamak yapmanız doğaldır. Tatiller, doğum günleri ve düğün gibi etkinlikler aksamalara neden olabilir. Bir etkinlikten sonra bir süre yediklerinize dikkat etmek alınabilecek kiloları engeller.

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        7. ESNEK DAVRANIN

        Sağlıklı beslenmenin temel amacı yöntemi yaşam boyu devam ettirmektir. Yapılan diyetten sonra bireyler aslında nasıl sağlıklı ve düzenli beslenilir sorusunun cevabını öğrenmelidir. Sürekli olarak sıkı bir diyet uygulamak neredeyse imkansız olacaktır.

        Bir kaçamak yaptığınızda kendinizi suçlu hissetmeyin. Önemli olan daha sonra dengelebilmenizdir. Örneğin hafta sonu aşırı yemek yediyseniz, bir sonraki hafta daha dengeli beslenerek ve egzersiz yaparak kalori alımınızı dengleyebilirsiniz.

        Kaynak: Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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