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HaberlerSağlık

Uzmanlar uyarıyor: Kurban etlerini siyah poşete koymayın!

İHA

Siyah poşetlere kurban eti konmaması noktasında uyarı yapan uzmanlar "Bu tarz poşetlerin kullanılması sağlığa zararlı olabilmektedir. Bu sebeple şeffaf poşet kullanımına özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı...

Kurban eti

Kurban bayramı öncesi vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç kurban kesimi, sağlık sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve diğer konu başlıkları üzerine bir dizi tavsiyelerde bulundu.

Veteriner Kontrolü yapılmayan, küpe numaraları bulunmayan hayvanlarda bulunabilecek hayvandan insanlara bulaşan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalıklara ( tüberküloz, bruselloz, şarbon, salmonelloz, leptospiroz, kampiylobakteriyoz, listeriyoz, yersiniyoz, toksoplazmoz, kuduz, deli dana hastalığı, Qhumması, sistiserkoz, kist hydatik, askariazis, teniazis, kriptosporidoz, trişinelloz, sarcosporidoz ) dikkati çekerek; hayvan yetiştiricileri ve kurbanlık satın alanların gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan hayvanlarla temasa geçmemeleri ve bu hayvanların etlerinin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gıda kaynaklı 250’den fazla mikrobiyal hastalık ve zehirlenmenin olduğunu dile getiren Dinç, özellikle yaz sıcakların da et ve et ürünlerinde bakterilerin daha çabuk ve kolay ürediğini söyledi. Uygun koşullarda bir bakterinin 12 saatte 16 milyara ulaşabileceğinin altını çizen Dinç, bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonrasında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Dinç konuşmasına şöyle devam etti:

"Hastalığa sebep olan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi, ette bulunan mikroorganizma sayısının azalması, mikroorganizmaların üremelerinin ve toksin salgılamalarının engellenmesi için ; kesim, yüzme ve parçalama işlemleri mutlaka serin yerlerde yapılmalıdır."

Kurban etlerinde siyah poşet uyarısı

'DERHAL SOĞUTULMASI GEREKİYOR'

Siyah renkli poşetler genellikle geri dönüşüm plastiklerden elde edilen poşetlerdir. Bu tarz poşetlerin kullanılması sağlığa zararlı olabilmektedir. Bu sebeple şeffaf poşet kullanımına özen gösterilmelidir. Hastalık taşıyan diğer iç organların köpek ve kedilere verilmemesi gerektiğini belirten Dinç, hastalık taşıyan iç organların yetkililere bildirilerek, derin çukurlara gömülmesi gerektiğinin altını çizdi. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması, etlerin taşınması, saklanması, pişirilmesi ve diğer aşamalarında vatandaşların kişisel temizlik kurallarına özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, etin mümkün olduğu kadar büyük parçalara ayrılması ve derhal soğutulması gerektiğini söyledi.

Dinç konuşmasına şöyle devam etti:

-Sakatat ile etler aynı ortamda bulundurulmamalı,

-Etler çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli,

-Etler 1-2 gün buzdolabında dinlendirilmeli,

-Fazla et tüketmek hem sindirim sistemini hem de kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ortalama bir insanın günlük 50-100 gram arasında et tüketmelidir.

-Çözdürüldükten sonra tekrar dondurulan etlerde bakteri sayısı arttığından, çözdürülen etler en kısa sürede tüketilmelidi

 

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