Okul çağındaki çocuklarda aniden ortaya çıkan ve okula gitmeye karşı duyulan isteksizliğin birçok belirtisi vardır. İlk kez okula başlayan ve uzun bir tatil sonrası okul dönemine adapte olamayan çocuklarda görülen bu korku, çocukların rahatça uykuya dalmasına engel olur. Uykusunu alamayan çocuk, okula gidecek olmanın verdiği kaygı ile her sabah bedensel bir yakınmayla uyanır. Uykusuzluk, kaygı ve artan yakınmalar zamanla iştahsızlığa, mide bulantısına ve kusmaya dönüşür. Korku arttıkça bu belirtiler de her geçen gün artar.

ÇOCUĞUNUZ OKUMA-YAZMAYI ÖĞRENEMİYORSA, DİKKAT!

BAHANE ÜRETME VE HUZURSUZLUK ÇIKARMA

Çocuğa neden okula gitmediği sorulduğunda, öğretmeninden korktuğunu, arkadaşının kendisini rahatsız ettiğini ve okulda ona kötü davranıldığı söyleyebilir. Bazı çocuklar ise tanımlayamadıkları bir korkudan söz ederler. Bunlar okula gitmemek için çocukların ürettiği en sık bahanelerdir. Okula gönderilme endişesinin verdiği duygu yoğunluğu ile çocuklar evde huzursuzluk yaratabilir. Özellikle okul sabahı, küçük şeylerden mutsuz olup, ısrarlı bir ağlama davranışı sergileyebilirler.

AİLEDEN AYRILMAMA VE BAŞARISIZ OLMA KORKUSU

Okul korkusu olan çocukların ailelerinde genellikle aile bireyleri birbirine aşırı bağlıdır. Çocuğun anne ve babasının yokluğunda kendisine bir şey olacağından korkması, kendisinin yokluğunda annesinin ya da babasının başına kötü bir şey geleceği gibi korkular sıklıkla görülür. Çocuk bağımlı olduğu aile bireyinden (bu genellikle annedir) ayrılmakta zorlanır, peşinde dolanır, sürekli kaygı içindedir. Herhangi bir şeyle oyalanamaz. Belirtileri genellikle okula gitme vaktinde çoğalır; okuldan ayrılma vaktinde ise azalır.

Alay edilme ve okulda başarısız olma korkusu da çocukların yaşadığı korkuya bağlı ortaya çıkan belirtiler arasındadır. Ancak yaşanan tüm bu belirtiler, çocuk evde kaldığında hemen ya da kısa sürede kaybolur. Evde kalmak, çocuğu okula gitme düşüncesinden uzaklaştırır.

ÇOCUĞUNUZ TEMBELSE SEBEBİ YEDİKLERİ OLABİLİR!

İLKOKUL DÖNEMİNDE OLAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 5'İ OKUL KORKUSU TAŞIYOR

Yapılan çalışmalar, özellikle ilkokul döneminde olan çocukların yüzde 5’inin okul korkusu yüzünden okula gitmediklerini göstermektedir. Bu nedenle okul korkusu mutlaka çocuk ruh sağlığı uzmanı ya da klinik psikolog tarafından değerlendirilmelidir. Hastalığın tedavisinde, çocuğun bireysel tedavisi yanında aile tedavisi de gerekebilir.