Uzmanlar uyarıyor: Sıcak havalarda bu yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor!

Uzmanlar ağır yemekler yerine zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve karpuz gibi seçenekleri öneriyor.

Columbia Üniversitesi İklim ve Sağlık Eğitimi Küresel Konsorsiyumu Direktörü Cecilia Sornsen'da sıcak havalarda ağır yemek yemenin halsiz ve yorgun hissetmeye neden olacağını belirtti.

George Washington Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Direktörü Leigh A. Frame, sindirimin sürecinde vücudun ısındığını ve bir oturuşta çok yemek yemenin gıda sindirimini zorlaştırabileceğini söylüyor. "Vücut yiyecekleri sindirmekte zorlanırsa daha fazla ısı üretir" diyor.

Enerji içecekleri gibi fazla kafein içeren besinler, daha fazla tuvalete gitmenize neden olur ve bedeni susuz bırakır. Frame, "Bu, içerdikleri kafein miktarına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir fincan kahvedeki kafein miktarı o kadar da fazla değildir" dedi.

3 Şurada Paylaş!









BUZLU İÇECEKLER ÇÖZÜM DEĞİL

Sıcak günlerde buzlu içecekler veya dondurmalar serinlemek için rahatlatıcı olabilir. Yale Tıp Fakültesi'nde eğitmen olan Nate Wood, "Kızgın güneşin ve nemin altında sadece soğuk yiyecekler tüketerek iyi hissetmeniz mümkün değil" dedi.

Frame ise gün içerisinde çok fazla soğuk yiyecek veya içecek tüketmenin çekirdek sıcaklığımızı düşüreceğiniz söyledi. Vücut çekirdek sıcaklığı düştüğünde kendini tekrar ısıtmaya çalışır ve bu daha da sıcak hissetmenize neden olur.

Frame "Kendizi içten dışa doğru soğutmaya çalışmak yerine boynunuzun arkasına soğuk kompres yapmak daha iyi bir fikir olabilir" diyor.