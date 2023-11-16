Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Uzmanlar uyku yerine egzersizi tercih edenleri uyarıyor: Yaralanma riski artıyor

        Uzmanlar uyku yerine egzersizi tercih edenleri uyarıyor: Yaralanma riski artıyor

        Uzmanlar egzersiz yapmak için uykudan feragat etmenin iyi bir fikir olmadığını vurguluyor. Sağlıklı bir zihne ve bedene sahip olmak için düzenli beslenme, egzersiz ve uyku önemli bir yer kaplıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günlük hayatın koşuşturmacası ve stresinden dolayı birçok kişisel aktiviteye vakit ayırmak zor olabiliyor. Utah Üniversitesi'nden Doç.Dr. Kelly Glazer Baron'un hakemli bilimsel dergi Clinical Sleep Medicine'da yayımladığı çalışmada en az yedi saatlik uykunun ertesi gün daha uzun ve sağlam bir antrenman yapmaya olanak sağladığı tespit edildi.

        2

        YORGUN VE UYKUSUZKEN ANTRENMAN YAPILMAMALI

        Uzmanlar, uykusuz veya yorgunken yapılan egzersizlerin kişiyi daha yorgun bir hale getirebileceğini ve yaralanma riskini artırabileceği hakkında uyarılarda bulundu.

        Güney Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Raj Dasgupta, iyi uyku alınmadığı taktirde kasların antrenmandan sonra toparlanamayacağını ifade etti.

        3

        KASLARA İYİLEŞMELERİ İÇİN ZAMAN VERİLMELİ

        İyi dinlenmemiş bir vücutta kaslar, antreman sırasında maruz kaldığı gerginliği dışarı atamıyor. Dasqupta "Kaslara iyileşmeleri ve güçlenmeleri için zaman vermeden antrenman yapmanın bir faydası yok" ifadelerini kullandı.

        4

        TEPKİ SÜRESİ YAVAŞLAYABİLECEĞİ İÇİN YARALANMA RİSKİ ARTABİLİR

        Yorguluğun tepki ve algı sürelerini yavaşlatabileceğini söyleyen Dr. Dasgupta, yaralanma olasılıklarının artabileceğine dikkat çekti.

        Nortwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden Dr. Phyllis Zee iyi uyku alınmadığı günlerde ağır antrenman yapılmamasını tavsiye ederek "Bunun yerine antrenman yaptığınız saatlerde yürüyüşe çıkın, yoga yapın ama mutlaka fiziksel aktivitelerinizi sürdürün" uyarısında bulundu.

        Kaynak: Independent, CNN, Insider

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor