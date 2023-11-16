Haberler Sağlık Uzmanlar uyku yerine egzersizi tercih edenleri uyarıyor: Yaralanma riski artıyor

Uzmanlar uyku yerine egzersizi tercih edenleri uyarıyor: Yaralanma riski artıyor Uzmanlar egzersiz yapmak için uykudan feragat etmenin iyi bir fikir olmadığını vurguluyor. Sağlıklı bir zihne ve bedene sahip olmak için düzenli beslenme, egzersiz ve uyku önemli bir yer kaplıyor Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:04 facebook

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Günlük hayatın koşuşturmacası ve stresinden dolayı birçok kişisel aktiviteye vakit ayırmak zor olabiliyor. Utah Üniversitesi'nden Doç.Dr. Kelly Glazer Baron'un hakemli bilimsel dergi Clinical Sleep Medicine'da yayımladığı çalışmada en az yedi saatlik uykunun ertesi gün daha uzun ve sağlam bir antrenman yapmaya olanak sağladığı tespit edildi.

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YORGUN VE UYKUSUZKEN ANTRENMAN YAPILMAMALI Uzmanlar, uykusuz veya yorgunken yapılan egzersizlerin kişiyi daha yorgun bir hale getirebileceğini ve yaralanma riskini artırabileceği hakkında uyarılarda bulundu. Güney Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Raj Dasgupta, iyi uyku alınmadığı taktirde kasların antrenmandan sonra toparlanamayacağını ifade etti.