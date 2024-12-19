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        Uzmanlar yapay zeka kullanımında dijital şeffaflık, etik duruş ve sürdürülebilirliği vurguladı

        Uzmanlar, yapay zeka kullanımında dijital şeffaflık, etik duruş ve sürdürülebilirlik konularına işaret ederek Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nun bu konuları ele almak adına farklı kesimlerden insanları bir araya getirme amacını ortaya koyduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:22
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        Yapay zeka kullanımında etik vurgusu
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        Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Emeritus Prof. Dr. Nancy Snow, İspanya Nebrija Üniversitesinden Prof. Dr. Carlos Galan Cordero ve Trocadero Forum Enstitüsünün (TFI) Kurucusu Ellen Wasylina, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit '24) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Emeritus Prof. Dr. Snow, çeşitli ülkelerden uzmanların katılımının, Forum'un farklı kesimlerden insanları bir araya getirme amacını ortaya koyduğunu belirterek hükümet, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi farklı alanlardan temsilcilerin de Stratcom'a dahil olmasının, kendisini etkileyen bir diğer faktör olduğuna işaret etti.

        Belli bir dostluk ve anlayışı geliştirmeye yönelik ortak bir amaca hizmet etmenin çok hoşuna gittiğini söyleyen Snow, yeni teknolojilerin, "neden ve nasıllarından" genellikle korkan biri olarak bu konudaki fikirlerini dile getirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Snow, yapay zeka alanında sorumluluk almanın önemini vurguladı.

        Forum'da çok fazla insanla tanıştığını dile getiren Snow, birlikte ortak bir konuyu konuşmadan önce katılımcılara duygusal bağ kurma ortamı yaratılmasından memnun olduğunu dile getirdi.

        Snow, Forum'a katılmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, Stratcom'a ikinci kez katıldığını ve bunun kendisi için bir onur olduğunu vurguladı.

        "ÜLKELERİN AI'DE DİJİTAL ŞEFFAFLIK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE VERMESİ GEREKİYOR"

        İspanya Nebrija Üniversitesinden Cordero da Forum sayesinde duvarlar içinde herkesin mücadele ettiği şeylerin açık bir şekilde konuşulabilmesinin önemine işaret etti.

        Dijital şeffaflığa değinen Cordero, kendi ülkesinde de yapay zeka kullanımında şeffaflıkla ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek bu konuya odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

        Cordero, "Ülkelerin birlikte çalışarak yapay zeka teknolojisinde dijital şeffaflık için birlikte mücadele vermesi gerekiyor." dedi.

        Forum'u "inanılmaz" olarak tanımlayan Cordero, farklı bakış açılarının bir araya gelmesiyle birçok yeni deneyim ve bilgiden yararlandığını sözlerine ekledi.

        TFI Kurucusu Wasylina ise Forum'da iletişimde yapay zeka destekli siber güvenlik konusunu ele aldığını belirterek yapay zekanın etik duruş çerçevesinde iş dünyasında kullanımının önemine işaret etti.

        Yapay zeka kullanımında sürdürülebilirliğin kritik bir rol oynadığını belirten Wasylina, bu konunun, yönetişim alanında da önemli olduğunu ifade etti.

        Wasylina, ikinci kez Forum'a katıldığını belirterek Türkiye'de her zaman çok iyi karşılandığını söyledi.

        TFI Kurucusu, Stratcom'un yeni insanlarla tanışmak ve yeni şeyler öğrenmek için önemli bir yer olduğunu vurguladı.

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