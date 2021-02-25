Uzmanlara göre Basra-Akabe petrol boru hattının uzatılması projesi, Ürdün ekonomisine katkı sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Uzmanlara göre Basra-Akabe petrol boru hattının uzatılması projesi, Ürdün ekonomisine katkı sağlayacak

Ürdünlü uzmanlar, Irak petrolünü ülke toprakları üzerinden Kızıldeniz'e taşıyacak petrol boru hattının genişletilmesi projesinin önemli ekonomik getirileri olacağını düşünüyor.

Uzmanlara göre Basra-Akabe petrol boru hattının uzatılması projesi, Ürdün ekonomisine katkı sağlayacak
AA

Basra petrolünün Ürdün üzerinden uluslararası pazarlara taşınmasını öngören ve yaklaşık 33 yıldır konuşulan bu proje, son iki yılda teknik konuları düzenlemek için yapılan toplantılarla yeniden gündeme gelmeye başladı.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, geçen hafta yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemlerde uygulanması planlanan stratejik projelere yönelik pratikte atılacak adımların hızlandırmasının önemine işaret etti.

Bu projelerden birinin Akabe ile Basra arasındaki petrol boru hattının uzatılması olduğunu belirten Hasavne, "Basra'dan Akabe'ye oradan da Mısır'a uzatılacak petrol boru hattı projesi; Irak'a ihracat kapısı açacak, Ürdün'ün petrol ihtiyacının bir kısmını karşılayacak ve 3 ülkede de lojistik alanlar ve petrokimya endüstrileri kurulmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Irak-Ürdün İş Konseyi Başkanı Saad Naci de Başbakan Hasavne ile eş zamanlı yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, yatırım teklifi olarak sunulmasına zemin hazırlayacak teknik tasarım aşamasında olduğunu kaydetti.

Naci, Akabe üzerinden ihracat kapısı olması hasebiyle Irak için büyük önem arz eden proje çerçevesinde Bağdat hükümetinin teklif vermeye hazırlık olarak ehil firmaların bir listesini hazırladığını aktardı.

Boru hattının hayata geçirilmesi halinde Bağdat-Amman ilişkilerinin güçlenmesinin yanı sıra, her iki taraf için de yeni fırsatlar doğması bekleniyor. Irak, petrolünü ihraç edecek yeni alternatif limana sahip olurken, Ürdün de petrol ihtiyacının büyük kısmını bu hattan karşılayıp, sanayi ve endüstride yeni iş imkanları oluşturabilecek.

- Ürdün tarafının projeden sağlayacağı faydalar

Ürdünlü uzmanlar, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmelerde, Amman yönetiminin "hayati önem" taşıdığını düşündüğü bu proje kapsamında yeni adımlar atmaya çalıştığını belirtti.

Petrol uzmanı Fehd el-Fayiz, projenin; yıl boyunca Ürdün için petrol teminine katkıda bulunmasının yanı sıra boru hattının ülke topraklarından geçişinde ya da arazi kiralama işlemelerinde yapılacak ödeneklere de işaret etti.

"Proje, beraberinde gelişecek müteahhitlik, ulaşım ve insan gücü istihdamı gibi pek çok alanda Ürdün ekonomisine fayda sağlayabilir." diyen Fayiz, hattın geçeceği bölgelerdeki halkın da bu hareketlilikten istifade edeceğini kaydetti.

Diğer bir petrol uzmanı Amir eş-Şubeki de "Proje sırasında kendi tarafında istihdam edilecek insan gücü göz önüne alındığında Ürdün ilk andan itibaren projeden fayda sağlayacaktır. Ürdün ayrıca petrolün tercihli fiyata ulaşmasını da garanti edecek." dedi.

Şubeki, ham petrolün tercihli fiyatla alınmasının halka satılacak petrol türevlerine de yansıyacağını bunun da Ürdün ekonomisini olumlu etkileyeceğini söyledi.

Ürdünlü uzman, bölgedeki siyasi fırtınalar göz önüne alındığında, devamının sağlanması açısından bu büyüklükte bir projeyle ilgili her şeyin net olması gerektiğine dikkati çekti.

- 33 yıldır düşünülen proje

Projenin hikayesinin eskiye dayandığına işaret eden Şubeki, "Bu proje, Irak'ın petrol ihracatı için ikinci bir alan konusunda artan ihtiyacıyla 1988'den beri düşünülüyordu. Ancak savaştan sonra ve siyasi olayların gölgesinde proje konuşulmaz oldu." dedi.

Irak ile Ürdün arasında, Nisan 2013'te Basra'dan Akabe limanına uzanan günde 1 milyon varil petrol pompalanması öngörülen 18 milyar dolarlık bir petrol boru hattı projesi imzalanmıştı.

Irak da 2019'da hattın en yüksek ekonomik faydanın sağlanması hedefiyle Akabe'de son bulması yerine Mısır'a bağlanması için projenin fizibilite çalışmasının kapsamlı şekilde incelendiğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DARBE: Ermenistan ordusundan muhtıra! Paşinyan: Darbe girişimi yaşanıyor - HABERLER
DÜNYAPaşinyan: Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor
Almanya'daki Müslümanlara seçimlerde oy kullanma çağrısı
DÜNYAAlmanya'daki Müslümanlara seçimlerde oy kullanma ...
MEZARLIK KRİZİ| Son dakika: Osmanlı mearları diplomatik gerginliğe yol açtı
DÜNYAYunanistan ile mezarlık krizi!
Kovid-19'la boğuşan ABD'de grip vakalarında büyük düşüş!
DÜNYAKovid-19'la boğuşan ABD'de grip vakalarında büyük ...
Son dakika: Kuzey Kore Ordusu'na Kim'den çağrı: Hayatta kalmak için...
DÜNYAKuzey Kore lideri Kim'den orduya çağrı!
ÜÇÜNCÜ DALGA| Almanya Başbakanı'ndan son dakika açıklama
DÜNYAMerkel'den kritik 3. dalga açıklaması!
"PATLAMIYOR!" Son dakika: Paşinyan'dan Rusya'ya "İskender" salvosu
DÜNYAPaşinyan'dan Rusya'ya 'İskender' salvosu!
ABD televizyonundaki İsrail'in Kovid-19 aşı politikası şakası, Yahudi kuruluşlarını kızdırdı
DÜNYAABD televizyonunda İsrail şakası, Yahudileri kızdırdı
İPLER GERİLİYOR! Son dakika: Rusya'dan AB'ye yaptırım yanıtı!
DÜNYARusya'dan AB'ye yaptırım yanıtı: Karşılıksız ...
İran karıştı! SON DAKİKA: Göstericilere sert polis müdahalesi: 2 ölü
DÜNYAİran'da göstericilere sert müdahale: 1'i çocuk 2 ölü